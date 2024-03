Helldivers 2 : ces armes font crasher le jeu, ne les utilisez surtout pas

Plusieurs joueurs rapportent que Helldivers 2 plante régulièrement depuis la dernière mise à jour. Le studio confirme avoir détecté un bug et conseille à la communauté de ne pas utiliser certaines armes en attendant le prochain patch.

Cette semaine, Helldivers 2 a reçu une nouvelle mise à jour apportant des correctifs attendus, dont celui qui réduit le nombre de Dangers Planétaires en mission comme la communauté le souhaitait. Malheureusement, le patch ne règle pas le bug qui empêche les demandes d’ami échangées entre joueurs PC et PS5 d’apparaître.

Il faudra attendre encore un peu pour qu’Arrowhead supprime ce problème gênant. Le studio doit aussi corriger en urgence un nouveau souci apporté par la dernière MAJ. Plusieurs joueurs se plaignent de crashs réguliers depuis son déploiement et certaines armes en seraient à l’origine.

Les crashs se multiplient dans Helldivers 2, le studio déconseille d’utiliser ces armes

Voilà un nouveau problème avec lequel doivent composer les soldats de la Super-Terre. Il ne s’agit pas de nouveaux ennemis intégrés à Helldivers 2, alors le soutien de la communauté n’y changera rien, malheureusement. Depuis la sortie du patch 1.000.103, de nombreuses personnes indiquent que le jeu plante en pleine partie sur PC.

« Après cette mise à jour, mes amis et moi-même avons commencé à planter constamment. Notre jeu a crashé deux fois chacun depuis le patch, de la même manière : le jeu se fige, ce qui entraîne un redémarrage complet », regrette un utilisateur sur Reddit.

Sur Discord, Arrowhead annonce que la cause des crashs a bien été identifiée et qu’un nouveau patch venant corriger le problème est en cours de développement. Il arrivera sur PC en début de semaine prochaine. « En attendant, nous vous déconseillons d’utiliser le lance-arc, le fusil à arc et la tour Tesla, car ils semblent liés au problème », conclut Katherine Baskin, community manager du studio.

Même si la tentation est forte, n’utilisez pas ces armes et le stratagème de la tour Tesla avant le déploiement de la mise à jour, sous peine de faire planter Helldivers 2. Perdre sa progression en pleine mission peut s’avérer frustrant, alors il vaut mieux ne pas prendre de risque.

En revanche, vous pouvez bien vous défouler à bord de l’EXO-45 Patriot, disponible dans Helldivers 2 depuis quelques jours.