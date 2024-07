HMD Skyline : le smartphone facile à réparer monte en gamme, sans explosion des prix

HDM lance un nouveau smartphone à l’équipement premium et tourné vers la photo. Comme ses prédécesseurs, il peut facilement être réparé par son propriétaire, sans passer par le SAV.

Smartphone Skyline / Crédit HMD

Après la commercialisation des Pulse il y a quelques semaines, des smartphones lancés pour la première fois sous sa propre marque, HMD passe comme promis à la vitesse supérieure. Le constructeur avait laissé entendre l’arrivée d’un mobile plus haut de gamme pour l’été et ce modèle vient tout juste d’être dévoilé: il s’agit du HMD Skyline. Comme pour les Pulse, des smartphones à petit prix faciles à réparer, ce smartphone pourra très facilement faire l’objet d’un changement d’écran ou de batterie directement par son propriétaire, si le besoin se présente, grâce à un jeu d’outils fourni et des tutoriels. Il suffira de commander la pièce incriminée auprès de iFixit, partenaire de HMD.

Smartphone Skyline en rose / Crédit HMD

Bien plus haut de gamme que ses prédécesseurs, le HMD Skyline mise également sur son talent photographique pour convaincre, mais aussi sur un prix très raisonnable.

Quels sont le prix et la disponibilité du HMD Skyline ?

Le smartphone HMD Skyline est disponible dès maintenant sur le site du constructeur. Voici son prix de lancement :

HMD Skyline : 499 euros

L’appareil bénéficie d’une offre promotionnelle de lancement. Pour tout achat du Skyline jusqu’au 1er août 2024, les consommateurs recevront un sweat à capuche et une casquette de baseball HMD (4 tailles au choix), dans la limite des stocks disponibles. Le mobile existe en deux coloris : rose ou noir.

Quelles sont les caractéristiques principales du Skyline ?

Pour un prix sous la barre des 500 euros, le Skyline affiche une configuration solide, en voici les principales caractéristiques

Écran : 6,55 pouces FULL HD+ Oled, 144 Hz

: 6,55 pouces FULL HD+ Oled, 144 Hz Grand-angle : capteur de 108 Mpx, stabilisation optique

: capteur de 108 Mpx, stabilisation optique Ultra grand-angle : capteur de 13 Mpx

: capteur de 13 Mpx Téléobjectif : capteur de 50 Mpx, zoom x4

: capteur de 50 Mpx, zoom x4 Caméra frontale : 50 Mpx, AF

: 50 Mpx, AF Processeur : Snapdragon 7s Gen 2 de Qualcomm

: Snapdragon 7s Gen 2 de Qualcomm Connectivité : 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2

: 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 Batterie : 4600 mAh, 48 heures d’autonomie annoncée

: 4600 mAh, 48 heures d’autonomie annoncée Charge : filaire 33W et sans-fil 15W

: filaire 33W et sans-fil 15W Étanchéité : IP54

Skyline : armé pour se défendre en photo

Pour tenter de se faire une petite place sur le marché bien encombré du smartphone, le dernier-né de HMD a plusieurs cordes à son arc. En premier lieu, il dispose d’un équipement photo dédié aux amateurs du genre. On découvre ainsi au dos un triple module ultra polyvalent avec grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif, soit la possibilité de couvrir tous types de scènes, du mode portrait avec un zoom x4 en renfort.

Smartphone Skyline / Crédit HMD

À l’aide du processeur Snapdragon milieu de gamme embarqué, le 7s Gen 2, l‘intelligence artificielle est de la partie pour améliorer les clichés. De quoi séduire la génération Z. Et comme rien ne vaut mieux que la preuve par l’image, HMD a fait appel à la photographe Rosanna Elettra, spécialiste des célébrités pour montrer les aptitudes du Skyline.

La réparabilité de l’appareil est un pilier tout aussi important et HMD affirme que son Skyline est encore plus simple à réparer que l’un de ses premiers modèles le Nokia G22. Le nombre d’étapes nécessaires aurait en effet été réduit de près de 65 % pour faciliter la tâche de l’utilisateur.

Si le prix raisonnable du HMD Skyline est censé compter pour beaucoup dans le potentiel acte d’achat, le constructeur propose, un mode Détox pour aider la génération Z, hyper sollicitée, à mieux gérer ses périodes de déconnexion et réduire ses temps d’écran. Enfin, pour ceux qui ne l’auraient pas remarqué, HMD, qui commercialise en France la marque de mobiles Nokia, a choisi pour son Skyline un design inspiré des anciens Lumia. Les nostalgiques apprécieront.