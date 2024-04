Cet iPhone est obsolète, vous ne pouvez plus le faire réparer chez Apple

Apple ne prend pas en charge éternellement les réparations de ses smartphones. Le constructeur vient d’ajouter l’iPhone 6 Plus à sa liste d’appareils obsolètes. Vous ne pouvez donc plus le faire réparer auprès d’Apple ou de réparateurs agréés.

© Repar Center Saint-Etienne

Apple vient d’ajouter quelques appareils à sa liste de produits vintage et obsolètes. Pour rappel, Apple considère un produit comme “obsolète” sept ans après la fin de sa commercialisation. Concrètement, un smartphone obsolète n’est plus éligible aux réparations auprès d’Apple ou de réparateurs agréés. Pour obtenir des réparations sur un iPhone obsolète, vous n’avez pas d’autres choix que de passer par des réparateurs officieux.

L’iPhone 6 Plus est désormais considéré comme “obsolète”. Vous ne pouvez donc plus le faire réparer en passant par la voie officielle. En revanche, l’iPhone 6 profite d’un sursis. Même s’il a été lancé en même temps (septembre 2014), il a été commercialisé plus longtemps dans certaines régions. “Vintage” depuis octobre 2022, il deviendra logiquement “obsolète” à l’automne prochain.

A lire > L’iPhone 14 est devenu le cauchemar des réparateurs, voici pourquoi

L’iPhone 6 Plus devient obsolète, Apple ne prendra plus en charge les réparations

Les iPhone 8 et 8 Plus Product (RED) sont désormais considérés comme “vintage” par le constructeur. Seules ces éditions spéciales sont concernées par ce déclassement car elles ont été commercialisées moins longtemps que les iPhone 8 classiques. Pour information, un appareil devient “vintage” chez Apple cinq ans après la fin de sa commercialisation.

Le tampon “vintage” signifie que le fabricant met fin à la production des pièces détachées qui permettent de le réparer. Une fois que les stocks de composants sont à sec, vous ne pourrez donc plus obtenir de réparations, du moins par la voie officielle. Du côté des tablettes, Apple considère désormais l’iPad mini 4 comme “vintage”.

En dehors de l’Apple Store, des réparateurs agréés et des réparateurs tiers, sachez qu’il est possible de réparer votre iPhone tout seul grâce au programme Self Service Repair. Le constructeur vous enverra les pièce détachées, les outils et les manuels nécessaires. Ce programme s’adresse toutefois uniquement aux bidouilleurs “ayant de l’expérience dans le domaine complexe de la réparation d’appareils électroniques”, précise Apple.