Pixel 8 et 8 Pro : mauvaise nouvelle, les réparer coûte plus cher que les Pixel 7

©iFixit / Capture d’écran YouTube

Voilà qui va influer notre dossier du meilleur modèle de Google Pixel à choisir en 2023. Pour ceux qui font attention à leurs sous en cette période d’inflation, opter pour les derniers-nés, le Pixel 8 et sa variante Pro s’avère de moins en moins intéressant. Déjà que leur prix a significativement augmenté par rapport aux Pixel 7, c’est aussi à plus long terme que l’équation financière est moins équilibrée. En effet, les réparer va coûter plus cher que leur prédécesseurs.

Google augmente les prix des pièces détachées iFixit des Pixel

Le Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont couverts par le programme de réparation proposés par Google via iFixit. Ce site est connu pour ses tutos de réparation pour de nombreux appareils, comme les Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 que Samsung ajoutait récemment à son propre programme. En parallèle, iFixit propose à la vente des outils et des pièces détachées fournies par les marques pour les réparer.

Début décembre, Google introduisait le mode Répartion pour les Pixel via une mise à jour, ainsi que toute la documentation nécessaires au diagnostic et à la réparation de ses nouveaux smartphones. Inutile toutefois sans les pièces nécessaires. Hier, Fixit corrigeait cela en ajoutant à son magasin en ligne les pièces détachées pour les Pixel 8 et 8 Pro, comme l’écran, la batterie et tous les composants nécessaires.

Malheureusement, les pièces détachées pour ces appareils seront plus coûteuses que celles de leurs prédécesseurs, les Pixel 7 et 7 Pro. Ainsi, l’écran du Pixel 8 coûte 20 euros de plus que l’écran du Pixel 7. De même pour les variantes Pro. Par exemple, son appareil photo est vendu pour 42 euros de plus que celui du Pixel 7 Pro.

Les meilleurs composants du Pixel 8 justifient des prix plus élevés

Cela peut se justifier par l’amélioration de ces composants d’une génération à l’autre. L’écran du Pixel 8 est plus lumineux et atteint une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, quand le Pixel 7 n’atteint que 90 Hz. Étrangement, la batterie de remplacement du Pixel 7 Pro est peu plus chère que celle du 8 Pro, supposément meilleure.

Quoiqu’il en soit la mise à disposition de pièces détachées de Google est une étape positive pour le Pixel 8 qui a connu des débuts tumultueux. C’est aussi un bel argument de vente auprès d’un public soucieux de son empreinte carbone, notamment en réduisant les quantités de déchets électroniques.