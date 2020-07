Horizon Zero Dawn débarque sur Steam et Epic Games Store le 7 août

Horizon Zero Dawn a enfin une date de sortie sur PC. L’ancienne exclusivité PS4 développée par Guerrilla Games sera disponible sur Steam et Epic Game Store dès le 7 août prochain. Les précommandes sont déjà ouvertes.

Crédit : Guerrilla Games

Le studio néerlandais Guerilla Games vient d’annoncer la date de sortie de son jeu phare sur PC. Cette nouvelle commençait à se répandre sur la toile au début de l’année lorsqu’une source affirmait que Horizon Zero Dawn serait l’une des rares exclusivités PS4 à voir le jour sur PC. Deux mois après, en mars, Sony officialisait le portage de son jeu d’action-RPG sur la plateforme. Depuis, les fans attendaient avec impatience l’annonce de l’arrivée du chef-d’œuvre sur Steam. C’est maintenant chose faite. Finalement, le jeu sera également disponible sur Epic Games Store pour satisfaire un plus grand nombre de joueurs.

Horizon Zero Dawn PC comprend l’extension « The Frozen Wilds » et des améliorations au niveau des graphismes

Horizon Zero Dawn n’est pas considéré comme étant l’un des meilleurs jeux PS4 de tous les temps pour rien. Il vous emmène dans une aventure à couper le souffle à travers un monde post-apocalyptique où les créatures mécaniques ont pris le dessus sur la civilisation humaine. En plus des graphismes impressionnants, l’histoire et la mécanique du jeu sont en grande partie responsables de son succès mondial.

De plus, la version PC de Horizon Zero Dawn n’est pas un simple portage de la version PS4. Pour être exact, le jeu s’appelle officiellement Horizon Zero Dawn Complete Edition sur les boutiques de Valve et d’Epic Games. Il donne en effet accès à l’extension « The Frozen Wilds » et d’autres contenus digitaux, principalement des tenues pour l’héroïne.

Que vous ayez déjà joué au titre sur PS4 ou non, préparez-vous à découvrir des environnements magnifiques. Les graphismes sont améliorés pour une expérience en monde ouvert somptueuse avec des reflets et des feuillages encore plus réalistes. Le framerate est également débloqué pour convenir aux préférences de tous les joueurs et les écrans ultra-larges sont compatibles. Un nouveau trailer a d’ailleurs été publié pour célébrer l’occasion. Il détaille les nouvelles fonctionnalités PC.

Horizon Zero Dawn est d’ores et déjà disponible en précommande sur Steam et Epic Games Store. L’aventure n’est pas près de toucher à sa fin. En effet, Guerrilla Games a confirmé l’existence de Horizon II Forbidden West à l’occasion de la présentation officielle de la PS5 le mois dernier.

Source : Engadget