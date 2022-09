House of the Dragon : ce que signifie la couleur de la robe d’Alicent Hightower

Vous ne l’aurez probablement pas manqué : dans l’épisode 5 de House of the Dragon, la Reine, Alicent Hightower, débarque en pleine célébration du mariage entre Rhaenyra et Laenor vêtue d’une robe de couleur verte. Le moment est particulièrement intense et la salle tendue : on vous explique pourquoi.

Emily Carey (Alicent) dans sa robe verte dans House of the Dragon © HBO

AVERTISSEMENT : Cet article contient des spoilers de l’épisode 5 de House of the Dragon

Le fait qu’Alicent coupe le discours du roi Viserys lors du mariage de sa fille héritière n’est pas le seul problème de l’une des scènes les plus marquantes de l’épisode 5 de House of the Dragon. Après cinq épisodes relativement calmes, Alicent Hightower montre enfin ses vraies couleurs, métaphoriquement et littéralement. La jeune épouse du roi Viserys choisit intelligemment son camp, sans rien dire, déclenchant subtilement la tristement célèbre guerre des Targaryen connue sous le nom de Danse des Dragons.

Le Green Wedding, comme les fans l’appellent désormais, a vu la mort de Joffrey Lonmouth aux mains de « l’honorable » Ser Criston Cole. Si Rhaenyra Targaryen et Laenor Velaryon ont quand même fini par se marier, il y a un moment particulièrement important qui a tout changé, une déclaration de guerre subtile à la succession de Rhaenyra en tant que reine de Westeros.

Le choix de la robe d’Alicent était loin d’être un détail

Depuis son mariage avec Viserys, Alicent porte principalement les couleurs de la Maison Targaryen, le rouge et le noir. L’exception qui confirme la règle est le moment où elle porte la robe de sa mère après que Viserys et Rhaenyra aient quitté Port-Réal. C’est normal : la robe de sa mère est bleue et cela ne signale rien en particulier.

Dans l’épisode 4, au milieu du discours de Viserys — qui célébrait le mariage de sa fille et de son futur gendre —, Alicent l’interrompt pour faire sa grande entrée. Celle qui voulait autrefois disparaître en arrière-plan n’est plus : ici, c’est la fille d’Otto Hightower qui se présente à la réception, avant la reine. Bien qu’elle soit légalement Targaryen, elle a choisi de porter une robe qui n’était ni rouge, ni noir, mais vert émeraude.

Était-ce un détail ? Non : tous les invités, et dans une moindre mesure tous les habitants de Westeros, savent parfaitement qu’il s’agissait d’un coup-bas intentionnel, une frappe directement envoyée à Rhaenyra. Larys Strong dit à son frère que le phare d’Hightower brille en vert quand Oldtown appelle ses gens à la guerre, et ce n’est pas pour rien. Cette décision est une prise de position politique franche qui affectera profondément le reste de l’histoire de House of the Dragon.

Dans Feu et Sang, le livre dont House of the Dragon est adapté, la tristement célèbre Danse des Dragons commence officiellement lors d’un tournoi où Alicent porte du vert et Rhaenyra porte du rouge et du noir. La querelle des deux femmes crée une guerre civile à Westeros : la moitié des seigneurs prend le parti des « Noirs » (Rhaenyra) et l’autre moitié prend le parti des « Verts » (Alicent). Vous savez donc désormais à quoi vous attendre pour la suite.