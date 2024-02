House of the Dragon : la saison 2 va sortir plus tôt que prévu

La saison 2 de la série House of the Dragon sera dévoilée cette année. Alors qu’on pensait qu’elle sortirait dans le courant de l’été 2024, le patron de Warner Bros. Discovery vient d’annoncer qu’elle arriverait plus vite que prévu. Une bonne nouvelle pour les fans les plus impatients.

House of the Dragon est un spin-off de Game of Thrones qui a déjà réussi à rameuter les foules. Après une première saison rondement menée, HBO s’apprête à diffuser la suite des évènements. Il y a quelques mois, la chaîne avait annoncé que la saison 2 sortirait au début de l’été 2024. Interrogé dans The Zoe Ball Breakfast Show, Matt Smith (Daemon Targaryen) avait ensuite révélé que la diffusion pourrait débuter “en août”.

Finalement, une troisième fenêtre de sortie se précise. Patron de Warner Bros. Discovery, David Zaslav vient d’assurer que la prochaine salve d’épisodes est programmée pour le second trimestre de l’année, soit entre avril et juin. L’information a été révélée lors d’une récente conférence téléphonique alors que le dirigeant se félicitait de la programmation 5 étoiles de HBO.

House of the Dragon : la saison 2 pourrait débuter sa diffusion fin juin

“Ce prochain trimestre, nous aurons Hacks et House of the Dragon, suivis de The Penguin de DC et de la nouvelle série Dune. En 2025, nous lancerons l’année avec la nouvelle saison de The White Lotus, suivie de The Last of Us et Euphoria”, indique David Zaslav. Nous devrions donc découvrir la saison 2 de House of the Dragon plus rapidement que prévu.

Pour rappel, le second trimestre s’étend d’avril à juin. Etant donné que la série est censée débarquer pendant l’été, cela ne laisse qu’une petite fenêtre de sortie, à savoir entre le 20 juin (début de l’été) et le 30 juin. Comme pour la première saison de House of the Dragon, HBO devrait diffuser les prochains chapitres le dimanche. Le premier épisode du second acte pourrait ainsi être montré le 23 ou le 30 juin, si l’on interprète littéralement les déclarations de Zazlav.

Pour le moment, l’équipe est toujours sur le pont. Les acteurs ont été mobilisés pour de nouvelles prises de vues. Un reshoot qui devrait se prolonger jusqu’au mois de mars selon les informations de Redanian Intelligence. Cela ne devrait toutefois pas impacter le calendrier, ce type de réajustement étant monnaie courante dans le monde du septième art et des séries.

Quoi qu’il en soit, les fans sont très impatients à l’idée de découvrir la suite de la série. “C’est puissant, émotionnel, déchirant, à fendre le cœur”, promet George R.R. Martin qui a déjà pu voir des montages provisoires. La saison 2 s’annonce en outre “très sombre”, avec notamment le retour des Marcheurs Blancs.