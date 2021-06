Game of Thrones : Elizabeth Olsen a tenté de passer le casting de Daenerys

Parfois, le chemin est long pour accéder à la célébrité. Et s’il y a bien une comédienne qui connait cette maxime, c’est Elizabeth Olsen. Devenue ultra populaire avec la série WandaVision, la star a pourtant mis du temps à se démarquer. D’abord habituée aux rôles de second plan, Olsen a tenté de décrocher celui de Daenerys dans Game of Thrones. Mais ses essais ont été pour le moins calamiteux, laissant ainsi la place à Emilia Clarke. Si l’anecdote est amusante, on se demande désormais comment la comédienne aurait pu jouer ce rôle devenu légendaire, en lui apportant très probablement une toute autre dimension.

Et si Olsen avait joué Daenerys dans Game of Thrones ? – Crédit : HBO

Au cours d’une récente interview, Olsen est revenue sur cet épisode de sa carrière. Sans langue de bois, la comédienne reconnait que sa lecture du rôle fut désastreuse. Comme si le destin l’avait empêché de réussir ses essais pour mieux lui offrir plus tard une place de choix au sein du MCU.

Quand Olsen rate le rôle de Daenerys

« J’ai auditionné pour Game of Thrones. J’étais avec l’assistant du directeur de casting dans une pièce microscopique en plein New York, avec une caméra braquée sur moi. C’était tout bonnement affreux et je n’ai jamais reçu de rappel » témoigne ainsi la comédienne. Mais grâce à son talent et sa pugnacité, Olsen a rapidement su inverser la tendance. Le rôle de Wanda lui a été finalement servi sur un plateau d’argent, jusqu’à obtenir sa propre série sur Disney +. Comble du hasard, Emilia Clarke, pour sa part, vient de signer avec Marvel pour la prochaine série Secret Invasion.

Olsen n’est pas le seule star hollywoodienne à avoir raté son rendez-vous avec Game of Thrones. Sam Heughan, le héros d’Outlander a passé pas moins de sept auditions pour le rôle de Renly Baratheon avant d’être finalement remercié par l’équipe créative. Gillian Anderson, pour sa part, a tout bonnement refusé l’offre faite par HBO. Même si on ne connait pas le rôle qui aurait pu lui revenir, l’actrice se souvient encore de la réaction de ses enfants. « Ma fille de 18 ans n’a jamais compris comment j’ai pu refuser de jouer dans une série qu’elle aime tant. Je lui avait déjà fait le coup en refusant de jouer dans Downtown Abbey » raconte ainsi l’ancienne vedette de X-Files.

Qu’importe, car de sublimes rendez-vous attendent désormais Olsen. La jeune femme sera ainsi à l’affiche du prochain volet de Doctor Strange, attendu pour mars 2022. Elle sera également Candy Montgomery, célèbre meurtrière à la hâche, dans la mini-série Love and Death, développée par HBO Max.

Source : Movieweb