House of the Dragon fait planter HBO Max, Amazon mis en cause

House of the Dragon a connu un lancement mouvementé avec des plantages du côté de HBO Max. Face à ce bug, la Warner met en cause Amazon et sa Fire TV !

La Fire TV d’Amazon mise en cause ? – Crédit : HBO

Vous vous en doutez, House of the Dragon représente un immense succès avec son premier épisode dont les créateurs défendent l’une des scènes. Il faut dire qu’il s’agit d’un spin-off de Game of Thrones, série acclamée dans le monde entier. Si en France, tout allait bien chez OCS, ce n’est pas le cas du côté des USA avec HBO Max. Le service de streaming a planté et face à cette situation, la Warner blâme Amazon et sa gamme Fire TV.

À lire > Game of Thrones : George R. R. Martin en a marre que les fans parlent de sa mort

La Fire TV d’Amazon serait responsable des plantages

Voici la responsable selon HBO Max ! – Crédit : Amazon

Comme le rapporte le Hollywood Reporter, plus de 3000 abonnés HBO Max se plaignent d’avoir rencontré des problèmes techniques en voulant regarder House of the Dragon. Conscient de la situation, le service de streaming déclare : « House of the Dragon a été visionné avec succès par des millions d’abonnés HBO Max ce soir. Nous sommes conscients qu’une petite partie des utilisateurs qui tentent de se connecter via les appareils Fire TV ont des problèmes que nous sommes en train de résoudre ».

Pour ceux qui l’ignorent, Amazon fabrique la Fire TV. Elle permet principalement de streamer des vidéos sur un téléviseur jusqu’en 4K. Cet accessoire assure aux abonnés HBO Max de lancer les programmes du service, comme House of the Dragon, sur leur écran.

Pour HBO Max, le responsable de ces problèmes n’est autre que l’entreprise qui cartonne en tant que géant du e-commerce. De son côté, Amazon ne répond pas au communiqué de la Warner.

Un lancement bien accueilli par les fans

Globalement, House of the Dragon profite d’une bonne presse chez les fans. Le lancement de la série s’accompagne par de bons retours. Preuve que HBO ne fait pas les choses à moitié en adaptant l’œuvre de George R. R. Martin.

Le showrunner, Ryan Condal, laisse même entendre que les saisons à venir se concentreront sur d’autres périodes : « Il y a 300 ans d’histoire des Targaryen à explorer, beaucoup de récits fascinants ».

Source : CBR