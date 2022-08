Game of Thrones : George R. R. Martin en a marre que les fans parlent de sa mort

L’auteur clarifie les choses © Christian Charisius/dpa/Corbis

House of the Dragon débute prochainement sa diffusion avec la promesse d’une scène digne du Red Wedding. George R. R. Martin, l’auteur de la saga littéraire Le Trône de Fer, en assure donc la promotion. Et l’auteur n’a jamais eu la langue dans sa poche, n’hésitant pas à parler de la toxicité de la fanbase. Mais un autre point embête l’homme qui est revenu dessus en interview pour Vanity Fair. Le créateur de Game of Thrones demande aux fans d’arrêter de spéculer et parler de sa mort.

À lire > House of the Dragon : où et à quelle heure regarder le premier épisode en France ?

« Je n’apprécie pas spéculer à ce propos »

George R. R. Martin juge cette situation « macabre » – Crédit : HBO

Si Game of Thrones a tiré sa conclusion après 8 saisons, ce n’est pas le cas de son matériau de base. George R. R. Martin planche toujours sur la fin de son récit et certains fans s’inquiètent qu’il périsse avant d’avoir terminé. Des débats qui irritent le principal intéressé comme il le partage en interview pour Vanity Fair.

« Je trouve cela un peu macabre » commence George R. R. Martin avant de poursuivre : « Les gens spéculent en ligne sur ce qui va arriver à mon œuvre si je meurs. Je n’apprécie pas spéculer à ce propos. Je ne me sens pas près de mourir ». De quoi clarifier la situation.

Des fans inquiets après l’absence de l’auteur à un événement

Les discussions en ligne ont commencé à surgir lorsque George R. R. Martin n’a pas été présent au lancement de House of the Dragon. L’auteur a parlé d’une absence liée à un rhume. Forcément, des spéculations à propos d’une contamination par la COVID-19 ont débuté sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, à propos de la fin de son œuvre, l’auteur offrait une mise à jour très récemment : « Je fais des progrès. Mais j’ai renoncé à tout espoir d’annoncer une date de fin. Chaque fois que je le fais, je n’y arrive pas et tout le monde s’énerve contre moi, ça n’a pas de sens. Ce sera terminé quand ce sera terminé ».

Source : CBR