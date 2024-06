House of the Dragon : la saison 3 est en développement, HBO doit donner son feu vert

En marge de la diffusion de la suite de House of the Dragon, le showrunner confirme que la saison 3 est en cours de développement et que les scénaristes sont en train de l’écrire. En revanche, pas encore de feu vert de HBO.

La saison 2 de House of the Dragon débute ce 16 juin et le premier épisode promet d’être long. Pour suivre ces nouveaux épisodes, il faudra se rendre sur Max puisque le Pass Warner laisse place à la plateforme de streaming, en France. Bonne nouvelle pour les fans de la série puisque sa saison 3 est en cours d’écriture même si HBO n’a pas encore approuvé son existence.

La saison 3 de House of the Dragon est en développement

Ryan Condal, showrunner de la saison 2 du premier spin-off de Game of Thrones parmi tous ceux annoncés par HBO, dévoile que la troisième est en cours de développement. Attention, la chaîne n’a pas donné son feu vert mais l’homme et ses scénaristes n’attendent pas de confirmation officielle pour débuter l’écriture. La raison est simple : contrairement à Game of Thrones dont les deux dernières saisons n’ont aucune base littéraire, George R. R. Martin n’ayant pas encore terminé son œuvre, toute l’intrigue de House of the Dragon est racontée dans le premier volume de Feu et Sang.

Ryan Condal et ses équipes ont donc la description complète des événements de la période pendant laquelle se déroule House of the Dragon, soit 1000 ans environ avant ceux de Game of Thrones, pour rappel.

Les équipes sont “en train d’écrire la troisième saison”

Dans une interview pour Techradar, le showrunner déclare : “Nous savons où l’histoire s’arrête, où nous voulons arriver [à chaque saison], et les récits que nous voulons couvrir pour y parvenir. L’histoire complète des Targaryen n’a pas encore été écrite, mais cette partie a été entièrement rédigée dans le premier volume de Feu et Sang, et nous disposons donc de toutes les informations dont nous avons besoin. Nous avons eu des conversations approfondies avec George [R. R. Martin], et c’est très avantageux de savoir où elle [la série] va et où nous voulons l’emmener”.

Mais ce n’est pas tout puisque Ryan Condal confirme que les équipes “continuent à avancer, et c’est très agréable de savoir où l’on va” car cette méthode rend “les intrigues plus riches”. Le showrunner précise que ses équipes sont “en train d’écrire la troisième saison” tout en indiquant qu’il sait que “HBO ne [m’a] pas encore choisi mais comme nous l’avons fait l’an dernier [ndlr, s’occuper de la saison 2], nous voulons être prêt si les dirigeants de HBO nous donnent le feu vert”.