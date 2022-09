House of the Dragon : HBO va gommer l’erreur faite au montage devenue virale

Si vous l’aviez manqué, sachez qu’HBO a fait une petite gaffe dans l’épisode 3 de la série House of the Dragon. Viserys porte un gant destiné à l’écran vert sur l’une des scènes, un oubli fait au montage. HBO vient d’annoncer que cette scène allait être modifiée et l’épisode, rediffusé en même temps que l’épisode 4.

L’erreur © HBO

HBO va corriger une erreur faite au montage et devenue virale de l’épisode 3 de House of the Dragon, la série préquelle de Game of Thrones. Dans l’une des séquences, certains téléspectateurs ont souligné que le roi Viserys (Paddy Considine) apparaît avec ses cinq doigts à la main gauche, bien que le roi Targaryen subisse des traitements pour enlever sa chair en décomposition.

Dans cette scène, le personnage de Considine porte un gant à écran vert qui aurait dû effacer numériquement ses doigts manquants. Ces derniers seront supprimés lorsqu’une version modifiée de l’épisode arrivera sur HBO Max, plus tard cette semaine.

La version révisée va être diffusée en même temps que l’épisode 4

Le Hollywood Reporter confirme que la version révisée sera susceptible d’être diffusée avant l’épisode 4, King of the Narrow Sea, qui sortira le 11 septembre.

Cette gaffe a rappelé à certains téléspectateurs une erreur similaire dans la dernière saison de Game of Thrones, la fameuse tasse de café Starbucks laissée aux côtés de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). En réponse, HBO avait à l’époque publié un Tweet assez drôle : « Le café au lait apparu dans l’épisode était une erreur, Daenerys avait commandé une tisane ».

Dans House of the Dragon, Considine est le roi Viserys Targaryen, choisi par les seigneurs de Westeros pour succéder au Vieux Roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil de Harrenhal. Homme chaleureux, gentil et honnête, Viserys ne souhaite que perpétuer l’héritage de son grand-père. Mais les hommes bons ne font pas nécessairement de grands rois. Considine est rejoint par Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans.