House of the Dragon : l’acteur de Criston Cole a mis 7 mois à préparer cette fameuse scène intime

L’acteur Fabien Frankel, qui incarne Ser Criston Cole dans la série House of the Dragon, explique à quel point il s’est impliqué pour tourner la scène de nudité entre lui et Rhaenyra Targaryen (dans l’épisode 4 de la série). Il lui aura fallu 7 mois de discussions avec la réalisatrice pour s’assurer qu’elle soit réaliste.

Rhaenyra et Criston Cole © HBO

AVERTISSEMENT : cet article contient des spoilers sur l’épisode 4 de House of the Dragon

S’adressant à Entertainment Weekly, Fabien Frankel a révélé qu’il avait passé beaucoup de temps à travailler avec la réalisatrice de l’épisode 4 de House of the Dragon, Clare Kilner, pour assurer la qualité de la scène de sexe entre Rhaenyra et son personnage, Ser Criston. Frankel a déclaré qu’il avait anticipé et travaillé sur cette scène pendant sept mois, car il était important pour lui qu’elle soit représentée de manière réaliste, tout en veillant à ce qu’elle ne soit pas perçue comme « gratuite » par le public.

Sept mois de préparation

Dans House of the Dragon, Fabien Frankel incarne l’honorable Ser Criston Cole, membre de la garde du roi dont la tâche principale est d’assurer la sécurité de la princesse Rhaenyra Targaryen. Triés sur le volet par la princesse elle-même, Cole et Rhaenyra ont fini par se rapprocher. Leur relation s’est transformée en amitié lors d’une chasse royale, où Ser Criston et Rhaenyra ont repéré un cerf blanc que son père, le roi Viserys I, n’avait pas réussi à trouver et à tuer.

Il n’aura toutefois pas fallu longtemps pour qu’une romance se créé entre les jeunes personnages. Dans l’épisode 4, l’oncle de Rhaenyra, Daemon Targaryen, l’emmène dans le ventre de Port-Réal pour explorer la vie des gens ordinaires. À l’intérieur d’un bordel, il l’a convaincue qu’en tant qu’héritière du trône de fer, elle pouvait faire tout ce qu’elle désirait. De retour au Donjon, elle séduit Ser Criston, avant d’arriver à une scène intime.

À lire : House Of The Dragon tease déjà un autre spin-off de Game of Thrones

« On en a parlé pendant sept mois. C’était l’une des premières choses dont j’avais très envie de parler. Nous avons été incroyablement chanceux que l’épisode 4 ait été réalisé par Clare Kilner, qui, je pense, est l’un des plus grands réalisateurs du petit écran » a-t-il dit. « Le plus important pour moi, c’était que ça ne ressemble pas à une autre scène de sexe gratuite […] Quiconque a déjà eu des relations sexuelles vous dira que le sexe n’est pas forcément beau. Ce n’est pas quelque chose de pittoresque, d’étonnant. C’est gênant, surtout quand on est jeune. Il y a un inconfort dans lequel on doit s’asseoir, il y a une découverte et une compréhension du corps de l’autre, sans parler du côté pratique » a-t-il ajouté à nos confrères.

Si vous avez vu l’épisode 5, vous savez désormais à quel point cette scène était importante pour la série. Les tensions ont explosé pendant le mariage entre la Princesse et Laenor, avec Ser Criston tuant l’amant du Prince, Ser Joffrey Lonmouth, au milieu de la salle bondée. À ce sujet, l’acteur avait déjà partagé hier ses premiers instants de tournage, qu’il juge dorénavant comme « très embarrassants ».

Source : EW