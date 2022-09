House of the Dragon : l’interprète de Criston Cole se remémore une première scène très embarrassante

« C’était juste la pire putain d’expérience de ma vie ». Fabien Frankel, qui interprète Ser Criston Cole dans la série House of the Dragon, se remémore l’une de ses premières scènes. L’acteur dit avoir vécu un moment particulièrement embarrassant.

Criston Cole (Fabien Frankel) © HBO

La star de House of the Dragon, Fabien Frankel, a vécu une expérience terrible, mais hilarante en filmant sa première scène. Tel que rapporté par IndieWire, Frankel, qui joue Ser Criston Cole dans l’émission préquelle de Game of Thrones, a rappelé dans un podcast qu’il s’était figé la première fois qu’il s’était retrouvé totalement figé devant la caméra.

L’acteur pensait avoir « tout foutu en l’air »

« Ils ont commencé à me filmer pour la toute première fois et je jure devant Dieu que j’ai littéralement oublié comment agir », a déclaré l’acteur. « Je n’y arrivais pas ! Je ne savais pas quoi faire. Je me souviens d’avoir dit que j’avais tout foutu en l’air » a-t-il ajouté.

Miguel Sapochnik, le showrunner de House of the Dragon, a ensuite dû parcourir 250 autres figurants pour revenir vers Frankel afin de voir ce qui n’allait pas. Sapochnik serait resté perspicace devant l’acteur, en essayant de le rassurer. « C‘était juste la pire putain d’expérience de ma vie », a ajouté Fabien Frankel.

Frankel n’aura pas été le seul à avoir été particulièrement nerveux pendant le tournage. Emily Carey, qui joue la jeune Alicent Hightower, a dit que le tournage d’une scène de sexe avec l’acteur du roi Viserys I Targaryen Paddy Considine avait été une expérience intimidante à cause de leur décalage en termes d’âge. Heureusement, Considine, rassurant, avait réussi à la calmer. « Vous savez, un homme de 47 ans et moi, j’étais un peu inquiète », a expliqué Carey. « Ayant 17 ans, la première scène que j’ai tournée était une scène de sexe et une autre où je baigne le roi » avait-elle déclaré.

Servant de préquelle aux événements de Game of Thrones, House of the Dragon présente à l’écran le roman Feu et Sang de George R.R. Martin, sorti en 2018. Il montre comment la Maison Targaryen s’est élevée pour devenir la puissante famille que le public connaît et aime. La première saison se composera de 10 épisodes, HBO ayant renouvelé la série pour une deuxième saison.

Vous pouvez écouter le podcast ici.