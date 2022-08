House Of The Dragon tease déjà un autre spin-off de Game of Thrones

(Attention aux spoilers de l’épisode 1 de la série). L’épisode pilote de House of the Dragon voit Rhaenyra Targaryen discuter d’une figure notable de l’histoire de Westeros, dont l’histoire sera potentiellement racontée dans un spin-off. On vous explique.

Trailer de House of The Dragon © YouTube / HBO

Nous savions que HBO a déjà prévu plusieurs spin-offs de Game of Thrones dans ses cartons, HBO ayant prévu de faire fructifier la célèbre franchise pendant une bonne vingtaine d’année. Quelques-uns de ses spin-offs seraient, comme House of The Dragon, liés à l’histoire de la Maison Targaryen. Mais si vous l’avez manqué, sachez que l’épisode pilote de la série préquelle a intelligemment mis en place l’un des spin-offs les plus attendus de Game of Thrones…

10 000 Ships : un spin-off sur l’histoire de Nymeria dans les cartons d’HBO

Dans ce premier épisode, les jeunes Rhaenyra et Alicent sont assis sous un arbre Barral à Port-Réal. Alicent demande à Rhaenyra si elle a lu un certain livre d’histoire qui conte l’histoire de Nymeria Martell, une reine guerrière du peuple rhoynar natif du continent d’Essos.

Nymeria régnait environ 800 ans avant les événements de House of The Dragon depuis Ny Sar, une ville du continent d’Essos où elle possédait son Palais. Or les ruines de ce même palace sont tout ce qui reste de Ny Sar, après que Valyria et ses dragons la réduisent en cendres lors de la guerre qui les opposa à Nymeria et son peuple.

Elle fit partir son peuple à bord de dix mille navires à destination de Dorne, au sud de Westeros, où elle épousa Lord Mors Martell, assurant ainsi l’alliance avec la maison Martell. Le jour de leur mariage, Nymeria brûla les bateaux afin que son peuple comprenne qu’il n’était plus question de revenir en arrière.

L’histoire de Nymeria devrait tout justement être racontée à l’écran dans un spin-off de Game of Thrones, qui devrait s’appeler 10 000 Ships. Le projet serait même en développement chez HBO depuis 2021. Une autre série serait d’ailleurs dans les cartons de HBO, intitulée The Sea Snake, qui explorera les célèbres 9 Voyages de Lord Corlys Velaryon. Au total, pas moins de six séries dérivées de Game of Thrones sont attendues d’ici aux prochaines années.