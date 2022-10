House of the Dragon : pourquoi Aegon hérite-t-il de cette couronne en fer noir et de cette épée ?

Avertissement : cet article contient des spoilers sur l’épisode 9 de la série House of the Dragon, diffusée sur OCS. Pourquoi Alicent couronne-t-elle son fils, Aegon II Targaryen, avec cette couronne noire ? Pourquoi lui donne-t-elle également cette épée ? On vous explique.

Aegon II Targaryen profite de sa gloire avant d’avoir un petit coup de chaud © HBO

Dimanche, House of the Dragon a présenté l’avant-dernier épisode de sa première saison. Cet épisode, qui fait suite à la mort de Viserys Ier, s’est avéré être l’un des plus importants de tous. Il aura soulevé de nombreuses questions. Par exemple, on pourrait se demander pourquoi Rhaenys Targaryen, qui se retrouve en position de force à la fin de l’épisode, n’a pas utilisé Dracarys.

Comme vous l’aurez remarqué, à la fin de l’épisode, Aegon II, dont l’acteur a dit qu’il s’inspirait de Joffrey Lannister pour incarner son rôle, est nommé roi. Mais pas avec n’importe quelle couronne. Ser Criston Cole, un personnage détesté avant même le début du tournage, appose la Couronne du Conquérant sur le crâne d’Aegon II. Mais pourquoi donc ?

Pourquoi Alicent donne à Aegon II Targaryen cette couronne de fer noir et cette épée ?

« Tous saluent Sa Grâce, Aegon, Deuxième du nom, Roi des Andals et des Rhoynar et des Premiers Hommes, Seigneur des Sept Couronnes et Protecteur du Royaume ». C’est officiel. Le Conseil Vert et Alicent ont organisé la cérémonie de couronnement d’Aegon II Targaryen, à Fossedragon. Un couronnement en grande pompe, au sein de ce bâtiment colossal et chargé d’histoire, devant les habitants de Port-Réal agglutinés, encore inconscients de l’arrivée de la plus grande guerre civile de l’histoire de Westeros.

« Mon fils prendra la couronne de son homonyme, le Conquérant, et portera Feunoyre, son épée », disait Alicent à Otto. Cette épée appartenait ainsi au premier roi des Sept Couronnes, Aegon le Conquérant, et à la plupart des rois Targaryen après lui. Cette épée est un véritable symbole de la royauté, en plus d’être un objet de grand prestige.

À la demande de sa mère, Aegon II est donc aussi coiffé de la couronne de son aîné. La couronne d’Aegon Ier est un bandeau d’acier valyrien, autrefois sertie de rubis taillés en carré. Tout comme l’épée, cette couronne est associée au règne de l’ancien roi Targaryen : elle sera donnée à tous ceux qui voulaient s’identifier à Aegon et surtout, à ses exploits guerriers.

Elle aura ensuite été portée par Maegor Ier Targaryen, dit le Cruel, un roi honni et déloyal. Les plans sont loin d’être subjectifs, les réalisateurs semblant vouloir insister sur cet objet apporté sur un coussin vert — la couleur de la Maison Hightower.

Un regard qui en dit long © HBO

La décision d’Alicent de faire porter cette couronne et cette épée à son fils est ainsi lourde de sous-entendus. Elle est convaincue que le nouveau roi, en plus d’être un homonyme du Conquérant, suivra ses traces et deviendra un dirigeant fort et prêt à tout. Aux yeux d’Alicent, la couronne dorée de Viserys, qui appartenait autrefois à Jahaerys, représentait le règne de deux rois trop paisibles et trop pacifiques.

Dans la bande-annonce de l’épisode final de la saison, l’un des jumeaux de la Garde du Roi donne la couronne dorée de Viserys à quelqu’un (vraisemblablement volée à Port-Réal). Cet événement se produit également dans le livre Feu et Sang, sur lequel la série est basée. Attention aux spoilers pour celles et ceux qui n’ont pas lu le roman : dans le livre, la couronne de Viserys est remise à nul autre que Rhaenyra Targaryen.