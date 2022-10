House of the Dragon : les problèmes d’éclairage seront résolus dans la saison 2

La série House of the Dragon souffre de problèmes d’éclairage. Certaines scènes sont trop sombres. Suite à de nombreuses plaintes à ce sujet, le réalisateur de la série a indiqué que ce problème serait potentiellement réglé dans la saison 2.

House of the Dragon, trailer de l’épisode 10 © HBO

House of the Dragon est une excellente série avec beaucoup de points forts, mais aussi quelques points faibles. Il y a un détail notamment que certains fans n’ont pas pu supporter : le mauvais éclairage de la série et notamment de l’épisode 7.

Au cours de plusieurs épisodes, les fans ont eu du mal à voir ce qui se passait en raison de la faible luminosité d’un certain nombre de scènes, surtout celles de nuit. Suite à de nombreuses plaintes en ligne, l’équipe a réitéré qu’il ne s’agissait pas d’un problème, mais plutôt d’un choix créatif.

House of the Dragon : vers une saison 2 moins sombre, mieux éclairée ?

Alors que nous terminons la première saison et que nous nous dirigeons vers la deuxième saison de la série, le showrunner Ryan Condal a partagé quelques détails à nos confrères de The Hollywood Reporter.

Le showrunner a expliqué que la postproduction d’une série de cette ampleur, qui se fait avec des « millions de dollars d’équipement haut de gamme », est particulièrement délicate. Si elle se produit comme un film, elle est conçue pour le petit écran et pas pour le cinéma, « contrairement à Star Wars ». Certains choix doivent donc être faits.

« Pour la télévision, vous diffusez sur un million d’écrans différents, avec différentes configurations et étalonnages partout sur la planète » dit-il. « Il est donc difficile de tenir compte des téléviseurs de tout le monde […] Ainsi, le résultat peut être très différent de ce que nous avons vu, approuvé et publié » ajoute-t-il.

L’homme a toutefois précisé qu’il prendrait les retours des fans en compte. « C’est l’une des choses que vous apprenez lors de la réalisation d’une série […] Les commentaires ont été entendus. Je comprends. Et nous voulons que l’émission soit une excellente expérience de visionnage pour tout le monde » a-t-il dit.

La première saison de House of the Dragon est disponible en streaming sur OCS.

