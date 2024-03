House of the Dragon : deux trailers explosifs et une date de sortie pour la saison 2

La diffusion de la saison 2 de House of the Dragon débutera dans quelques mois. Huit épisodes qui mettront en scène la guerre sanglante entre les Noirs et les Verts. Pour teaser cette confrontation à venir, HBO vient de dévoiler deux trailers de ce second acte qui fera ses grands débuts en juin.

HBO avait promis qu’une nouvelle bande-annonce de House of the Dragon allait être dévoilée ce jeudi. Finalement, deux trailers ont été diffusés pour faire patienter les fans qui attendent frénétiquement l’arrivée de la saison 2. Alors que le premier acte a pris le temps d’installer l’intrigue et le contexte politique complexe de Westeros, la seconde salve d’épisodes va enfin entrer dans le dur en mettant en scène l’affrontement inéluctable entre les Verts et les Noirs.

Deux nouvelles bandes-annonces pour la saison 2 de House of the Dragon

La première saison de House of the Dragon a accouché d’une crise de succession. Alors que Viserys est décédé, le trône est disputé. Pour rappel, Rhaenyra a été choisie par son père pour lui succéder. Mais Alicent croit dur comme fer que son fils Aegon est le successeur légitime de Viserys. Tout cela va déboucher sur une guerre sanglante déjà teasée il y plusieurs mois dans des images volées.

Pour mettre en exergue la scission du clan Targaryen, HBO a eu la bonne idée de publier deux bandes-annonces distinctes, l’une étant consacrée aux Noirs et l’autre étant dédiée aux verts. L’occasion de découvrir leur puissance de feu respective :

Entre combats de dragons, affrontements épiques et coup bas politiques, nous allons enfin découvrir les évènements qui vont provoquer le déclin de la Maison Targaryen. En marge de la diffusion des trailers, HBO a également dévoilé la date de sortie de la saison 2 de House of the Dragon. Le premier épisode, qui s’annonce très violent, sera diffusé le 16 juin prochain. Comme à l’accoutumée, un nouvel épisode sera diffusé chaque semaine jusqu’au final.

La série sera projetée sur la plateforme Max. Si celle-ci n’est pas lancée en France d’ici là, on devrait retrouver la saison 2 sur le Pass Warner disponible sur Prime Video.