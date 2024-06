House of the Dragon saison 2 : voici le teaser de l’épisode 3, les dragons partent en guerre

Pour vous aider à patienter, Max a dévoilé un court teaser de l’épisode 3 de House of the Dragon qui sera diffusé dans quelques jours. La marche vers la guerre entre les Noirs et les Verts est inéluctable, comme le révèlent les nouvelles images.

Les fans de Game of Thrones ont le sourire en ce mois de juin. Ils peuvent enfin dévorer les premiers épisodes de la saison 2 de House of the Dragon. Pour rappel, la seconde partie du spin-off met en scène la guerre civile de la Danse des Dragons. Celle-ci oppose les Noirs (qui soutiennent la princesse Rhaenyra Targaryen) et les Verts (qui soutiennent Aegon II Targaryen), chaque camp revendiquant la légitimité du Trône de fer.

Si vous n’avez pas encore visionné les premiers épisodes, on vous conseille de passer votre chemin pour éviter les spoilers. Missionnés par Daemon Targaryen dans l’épisode 1, deux tueurs échouent à trouver Aemond Targaryen pour le tuer. Ils assassinent alors finalement le prince Jaehaerys, fils d’Aegon et Helaena.

House of the Dragon : la guerre civile est inéluctable

Sans surprise, l’épisode 2 est également éclaboussé de sang. Criston Cole, garde personnel d’Alicent, demande au chevalier Arryk de tuer Rhaenyra. Une fois sur place, il affronte son frère Erryk qui réussit à le tuer. Ce dernier décide alors de mettre fin à ses jours, incapable de supporter la trahison de son jumeau. Un évènement dramatique qui illustre bien la tragédie de la guerre civile avec des pertes subies de part et d’autre.

La tension va logiquement continuer de monter dans l’épisode 3 dont voici la bande-annonce :

C’est devenu une habitude. A chaque fin d’épisode de House of the Dragon, HBO diffuse un aperçu du prochain épisode à venir pour faire monter la sauce. Les nouvelles images teasent ainsi la guerre à venir alors que Daemon se dirige seul vers Harrenhal pour sécuriser le château pour les Noirs. Pendant ce temps, Aegon ordonne à ses armées de se mobiliser, tandis que les dragons intègrent également officiellement le front.

Alors que la diffusion de la saison 2 bat son plein, le showrunneur vient de confirmer que la saison 3 était déjà en cours d’écriture. Ryan Condal et ses équipes attendent toutefois encore le feu vert de HBO.