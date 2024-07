Huawei dévoile la Deepal 07, une berline électrique qui va faire de l’ombre à Tesla

Huawei présente sa berline électrique Deepal L07 en collaboration avec Changan Automobile et CATL.

Il s’agit d’une voiture électrique qui rappelle fortement la Tesla Model S

Des caractéristiques techniques ont été dévoilées comme la tête haute en réalité augmentée

Les constructeurs de smartphones et autres produits tech n’hésitent plus à se tourner vers le marché des véhicules électriques. La preuve avec Xiaomi et son SU7 dont la version Ultra surpasse la Bugatti Chiron. Aujourd’hui, place à la Deepal L07, une berline électrique haut de gamme Huawei en partenariat avec Changan Automobile et CATL.

Huawei présente la Deepal L07, concurrente de la Tesla Model S

Ce modèle premium vise à concurrencer des marques établies comme Tesla qui connaît de nombreuses difficultés depuis plusieurs mois. La Deepal L07 prouve l’évolution rapide du marché des véhicules électriques où les constructeurs chinois proposent des innovations de plus en plus compétitives pour des tarifs cassés, BYD étant le meilleur exemple dans ce domaine.

La Deepal L07 suit les traces de l’Avatr 07, un SUV de Huawei qui s’est positionné face au Tesla Model Y. Cette nouvelle berline est le résultat d’une collaboration avec Changan, constructeur automobile majeur en Chine, et CATL, leader mondial des batteries.

Huawei s’occupe quant à lui de l’électronique embarquée pour positionner la Deepal L07 comme la rivale directe des Tesla Model S et des BYD Seal, confrère chinois.

Quelles sont les caractéristiques de la Huawei Deepal L07 ?

Plusieurs caractéristiques principales de la Deepal L07 ont été dévoilées :

Dimensions : 4,88 m de long, 1,89 m de large, 1,48 m de haut

4,88 m de long, 1,89 m de large, 1,48 m de haut Design extérieur : Lignes épurées, feux avant allongés, bande lumineuse arrière

Lignes épurées, feux avant allongés, bande lumineuse arrière Écran central : 15,6 pouces

Compatibilité : CarPlay et Huawei HiCar

CarPlay et Huawei HiCar Affichage : Tête haute en réalité augmentée

Tête haute en réalité augmentée Équipements : Deux chargeurs sans fil pour smartphones, diffuseur de parfum

Deux chargeurs sans fil pour smartphones, diffuseur de parfum Motorisation : Électrique, 185 kW (environ 251 chevaux)

Avec ses dimensions imposantes de 4,88 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,48 mètre de haut, la Deepal L07 bénéficie d’un design moderne et épuré. Son esthétique extérieure avec des feux avant allongés et une bande lumineuse à l’arrière lui offrent une allure à la fois élégante et dynamique.

L’intérieur de la Deepal L07 adopte un design minimaliste avec son écran central de 15,6 pouces. Le système d’infodivertissement est compatible avec CarPlay et Huawei HiCar. Un affichage tête haute en réalité augmentée remplace le tableau de bord traditionnel. La console centrale est équipée de deux chargeurs sans fil pour les smartphones et d’un diffuseur de parfum. La sellerie combine un coloris noir avec des accents marron ou beige.

En termes de motorisation, la Deeplap L07 est dotée d’un moteur électrique de 185 kW (environ 251 chevaux). Les détails à propos de la la capacité de la batterie et l’autonomie n’ont pas encore été communiqués par Huawei.

Le lancement de la Deepal L07 est prévu dans les prochains mois avec une possible exportation vers l’Europe où d’autres firmes chinoises comme Leapmoto s’invitent. Toutefois, les taxes européennes pourraient impacter son tarif en cas de sortie dans l’Hexagone.