CarPlay : tout ce que vous devez savoir sur le système d’infodivertissement d’Apple

Vous rêvez d’utiliser vos applications préférées en toute sécurité en conduisant ? Apple a la solution : CarPlay ! Oubliez les manipulations périlleuses sur votre smartphone. CarPlay projette vos applis essentielles sur l’écran central de votre voiture, pour une expérience fluide et intuitive. Un grand écran, des commandes accessibles d’un geste, et le tout sans quitter le volant…

Plus besoin de jongler dans les menus pour lancer votre GPS ou changer de musique. CarPlay fait le tri pour vous : gardez l’essentiel pour la conduite (appels, musique, navigation) et laissez au placard les tentations qui vous distraient de la route. Découvrez tout sur CarPlay et ses fonctionnalités.

Qu’est-ce que CarPlay ?

Pensez à un assistant personnel hyper-connecté qui vous accompagne dans tous vos trajets. C’est la promesse de CarPlay, l’interface embarquée d’Apple pour voitures. CarPlay, c’est bien plus qu’un simple miroir de votre iPhone : c’est un système intelligent qui sélectionne et adapte les applications essentielles à votre conduite, pour vous offrir une expérience intuitive et sécurisée.

CarPlay est né en 2014, présenté par Apple lors du Salon international de l’automobile de Genève. Cette innovation a marqué un tournant dans le monde de l’automobile en proposant une intégration fluide et sécurisée de l’iPhone au tableau de bord des véhicules. C’est aussi la réponse à Android Auto.

Oubliez les menus à rallonge et les icônes minuscules. CarPlay réorganise les applications indispensables (appels,musique, navigation) sur l’écran tactile de votre véhicule, les rendant accessibles en un clin d’œil.

Personnalisez votre interface selon vos préférences et profitez d’un accès rapide à vos fonctionnalités favorites. Plus besoin de quitter la route des yeux pour changer de chanson ou répondre à un appel.

Votre voix devient votre télécommande : grâce à la reconnaissance vocale Siri, vous pilotez CarPlay sans quitter le volant. Lancez votre GPS, passez un appel, envoyez un message ou changez de musique, le tout en gardant les mains sur le volant et les yeux sur la route.

Quels sont les iPhone compatibles avec CarPlay ?

Vous avez craqué pour un iPhone depuis l’arrivée de l’iPhone 5, en 2012 ? Félicitations, vous êtes compatible CarPlay ! Du plus abordable iPhone 5C au tout dernier cri de l’iPhone 14, Apple ne laisse personne sur le carreau. En revanche, on ne mélange pas les torchons et les serviettes : exit les Android et les autres systèmes, CarPlay est une exclusivité pour les utilisateurs d’iPhone.

Liste des iPhones compatibles avec CarPlay (mise à jour au 12 juin 2024) :

Modèles d’iPhone actuels:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (3e génération)

iPhone SE (2e génération)

Modèles d’iPhone plus anciens :

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE (1re génération)

Quels sont les voitures compatibles avec CarPlay ?

CarPlay est rapidement devenu un standard de l’industrie automobile. Aujourd’hui, il est rare de trouver un constructeur qui ne propose pas CarPlay, et encore plus rare de trouver un véhicule moderne qui en soit dépourvu.

En 2024, c’est plus de 800 modèles de voitures qui prennent en charge CarPlay, représentant la quasi-totalité des grands constructeurs automobiles. Apple propose une liste exhaustive des véhicules compatibles CarPlay, indiquant les marques et les modèles précis. Mais on vous recommandera de bien vérifier la compatibilité CarPlay d’un véhicule qui vous intéresse avant l’achat.

CarPlay

Retenez quand même que :

La plupart des modèles récents des constructeurs français sont compatibles avec CarPlay.

La disponibilité de CarPlay peut varier en fonction du niveau de finition et des options du véhicule.

Certains modèles peuvent nécessiter une mise à jour logicielle pour activer CarPlay.

L’exception notable à cette tendance est Tesla, qui ne prend en charge ni CarPlay ni Android Auto. Le constructeur de voitures tout électriques propose son propre pack de connectivité premium, comprenant la navigation, le streaming et le contrôle à distance de certaines fonctionnalités. Ce service est toutefois payant (environ 10 € par mois), alors que CarPlay est gratuit et utilise votre forfait de données existant.

De plus en plus de constructeurs se tournent également vers Google pour leurs besoins logiciels, en équipant leurs véhicules du nouveau système d’exploitation Android Automotive. Contrairement à Android Auto, qui est une application similaire à CarPlay, Android Automotive est intégré au véhicule dès sa conception, éliminant le besoin d’un logiciel embarqué propriétaire. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs d’iPhone ?

Bonne nouvelle : CarPlay peut toujours fonctionner sur les véhicules équipés d’Android Automotive OS. Si le constructeur automobile prend en charge CarPlay pour ce modèle particulier, comme le fait Polestar avec la Polestar 2, vous pouvez brancher votre iPhone et l’utiliser normalement.

Les véhicules compatibles CarPlay fonctionnent-ils également avec les téléphones Android ?

En général oui, mais il existe quelques exceptions. À l’origine, les constructeurs automobiles ne proposaient CarPlay ou Android Auto, mais pas les deux. Cependant, ils ont rapidement compris qu’il était préférable de prendre en charge les deux systèmes, et c’est donc le cas de la grande majorité d’entre eux.

Google Maps sur CarPlay

Google propose une liste des voitures compatibles avec Android Auto, que vous pouvez croiser avec celle d’Apple. Ainsi, si vous utilisez un iPhone et qu’une autre personne conduisant votre voiture préfère Android, vous pourrez tous les deux utiliser le système qui vous convient.

Attention : Mini et Rolls-Royce ne prennent en charge que CarPlay et n’ont pas encore annoncé de plans pour le déploiement d’Android Auto. Pendant ce temps, d’autres marques comme Bentley classent la prise en charge d’Android Auto dans la catégorie bientôt disponible, sans toutefois révéler de calendrier. Comme mentionné précédemment, Tesla ne prend en charge aucun des deux systèmes.

Est-ce que je peux obtenir CarPlay dans la voiture que je possède déjà ?

Il existe plusieurs façons d’ajouter CarPlay à une voiture après son achat, mais certaines sont plus compliquées que d’autres. Le moyen le plus simple est d’acheter un écran autonome compatible CarPlay, qui ne nécessite aucune modification importante de votre voiture.

Il convient de noter que, contrairement à Android, Apple ne propose pas de mode de conduite dédié sur les iPhone, ni d’application CarPlay autonome. Il existe un mode Focus au volant, qui coupe les distractions du téléphone pendant que vous conduisez, mais rien ne vous permet d’utiliser une interface de style CarPlay sur votre téléphone.

Des appareils comme l’Intellidash Plus sont disponibles et vous permettent de brancher votre téléphone et d’accéder à CarPlay. La fonctionnalité n’est pas différente de celle d’une voiture avec CarPlay intégré, mais vous devrez trouver un emplacement pour positionner l’écran de manière à ce qu’il soit à la fois utile et n’obscurcisse pas votre champ de vision.

Retrouvez ici notre sélection des meilleurs autororadios compatibles CarPlay.

Sinon, si vous préférez quelque chose d'un peu plus intégré, vous pouvez toujours remplacer le système d'affichage/navigation d'origine de votre voiture par un appareil secondaire. Il vous suffit d'être prêt à acheter un nouvel appareil et à remplacer l'ancien.

Cela dépend également de la possibilité réelle de mettre à niveau votre voiture, ce qui n’est pas toujours garanti. Vous devez également savoir que de nombreux appareils de rechange nécessitent un emplacement double DIN, alors que de nombreuses voitures plus anciennes n’en ont qu’un seul. Il existe des unités CarPlay simple DIN, mais le choix dont vous disposez dépend entièrement de votre voiture.

Les prix varient ici, mais attendez-vous à débourser quelques centaines d’euros au minimum. Le Alpine iLX-705D coûte près de 700 € par exemple. Bien sûr, vous devez également prendre en considération les coûts d’installation. Comme il s’agit d’un travail que vous devriez probablement confier à des mains expertes, il est peut-être plus judicieux d’acheter un écran autonome et de vous éviter des problèmes.

Comment connecter votre iPhone à CarPlay ?

Il existe deux manières de connecter votre iPhone à CarPlay. La plus simple consiste à brancher votre téléphone au port USB de votre voiture à l’aide d’un câble Lightning. Une fois connecté, CarPlay s’affichera sur l’écran de votre voiture et toutes vos applications compatibles se mettront à jour.

Certains véhicules prennent également en charge CarPlay sans fil. Si vous en possédez un, votre téléphone vous demandera de configurer une connexion sans fil lors de la première initialisation de CarPlay. Cette connexion s’établira ensuite automatiquement lors de vos prochains trajets.

Attention, Apple ne propose pas de liste à jour des voitures compatibles CarPlay sans fil. Cela signifie que vous devrez vous renseigner avant d’acheter une voiture, ou utiliser un adaptateur CarPlay sans fil tiers.

Quelles applications fonctionnent avec CarPlay ?

De nombreuses applications sont compatibles avec CarPlay, et sans surprise, cela inclut une bonne partie des applications d’Apple. Plans, Téléphone, Messages, Musique, etc. sont tous disponibles, mais il existe également de nombreuses applications CarPlay tierces.

Apple ne propose pas de liste exhaustive des applications compatibles CarPlay, mais il existe une sélection intéressante d’options. Cependant, étant donné que ces applications doivent être adaptées à la conduite, vous ne trouverez rien de trop distrayant ou nécessitant un contact visuel prolongé. Donc pas de Netflix, pas d’Apple TV+, pas de jeux, etc.

À la place, les applications se répartissent en quelques catégories de base : navigation, communication et audio. Il existe donc une gamme d’applications qui vous permettent d’écouter de la musique, des podcasts, des livres audio et la radio Internet, y compris des grands noms comme Audible, Spotify et TuneIn.

De même, Google Maps et Waze sont tous deux compatibles CarPlay, vous n’êtes donc pas obligé d’utiliser Plans d’Apple. Les propriétaires de véhicules électriques pourront également accéder à des applications comme PlugShare, au cas où vous auriez besoin de trouver rapidement une borne de recharge pour voiture électrique. Et vous pouvez passer des appels ou envoyer des messages en utilisant uniquement votre voix via des services comme WhatsApp.

Le moyen le plus simple de savoir si CarPlay prend en charge une application particulière est de brancher votre téléphone et de voir. Vous pouvez également rechercher « CarPlay » sur l’App Store pour découvrir des options auxquelles vous n’aviez peut-être pas pensé auparavant, bien qu’il n’existe aucun moyen évident de les filtrer.V

Voici quelques exemples d’applications compatibles CarPlay :

Livres audio

Podcasts

WhatsApp

Spotify

ChargePoint

PlugShare

Virtuo : location de voiture

Tidal

YouTube Music

Amazon Music

Overcast

Audible

Downcast

EasyPark

Google Maps

Sygic Navigation GPS & Cartes

TomTom GO Navigation – GPS

Waze

Comment Siri-il intégré à CarPlay ?

Siri joue un rôle primordial dans le système CarPlay, car elle vous permet de contrôler tout ce qui se passe en utilisant votre voix. Ainsi, vos mains restent sur le volant et vous n’avez pas besoin de toucher aveuglément un écran tactile.

Siri fonctionne exactement comme lorsque vous utilisez votre téléphone normalement. Il vous suffit de prononcer la commande de réveil « Dis Siri » ou « Siri » et de lui dire ce dont vous avez besoin. Que vous ayez besoin d’un itinéraire pour la station-service la plus proche, de contrôler la musique ou d’envoyer un SMS, Siri peut vous aider.

Il est également confirmé qu’iOS 18 apportera plus de contrôle vocal à CarPlay, vous permettant de naviguer dans l’interface du système et de contrôler les applications à l’aide de votre voix. On peut supposer que tout cela passera par Siri et permettra aux conducteurs de garder les yeux et la concentration sur la route plutôt que sur un écran.

Siri est un outil connecté à Internet et nécessite une connexion de données active. Et comme Siri est liée au cloud, il peut y avoir quelques secondes de décalage entre le moment où vous lui donnez des commandes et leur exécution réelle.

Avez-vous besoin d’un signal cellulaire pour que CarPlay fonctionne ?

En grande partie oui, mais pas entièrement. CarPlay est avant tout une façon différente d’interagir avec votre téléphone, rien de plus. Donc, si une fonctionnalité nécessite une connexion de données active sur votre téléphone, CarPlay ne changera rien à cela.

Par exemple, la navigation en temps réel avec Waze ou Google Maps nécessite une connexion de données pour télécharger les informations sur le trafic en direct. Si vous entrez accidentellement dans une zone sans signal ou si vous atteignez votre limite de données, toutes ces mêmes fonctionnalités cesseront de fonctionner correctement. Dans ce cas, vous devrez plutôt vous fier au système d’infodivertissement intégré de votre voiture.

Cependant, certaines fonctionnalités de CarPlay fonctionnent même sans signal cellulaire. Par exemple, vous pouvez toujours passer des appels téléphoniques via CarPlay en utilisant la connexion Bluetooth de votre voiture, à condition que vous ayez déjà jumelé votre téléphone. De même, vous pouvez toujours écouter de la musique ou des podcasts stockés sur votre iPhone.

Que faut-il attendre du nouveau CarPlay qui arrivera en 2024 ?

Apple a dévoilé son nouveau CarPlay lors de la WWDC 2024, promettant une intégration plus profonde avec le véhicule et une expérience de conduite plus sûre et plus agréable. Cette nouvelle version de CarPlay s’appuie sur les fonctionnalités existantes tout en introduisant un certain nombre d’améliorations majeures.

L’un des changements les plus importants du nouveau CarPlay est son intégration plus profonde avec le véhicule. Alors que l’ancien CarPlay était limité à l’écran central de la voiture, le nouveau CarPlay peut s’étendre sur l’ensemble du tableau de bord, y compris l’instrumentation numérique. Cela signifie que les conducteurs peuvent avoir accès à des informations importantes, telles que la vitesse, la navigation et la musique, sans quitter la route des yeux.

De plus, le nouveau CarPlay pourra contrôler diverses fonctions du véhicule, telles que la climatisation, la radio et l’éclairage ambiant. Cela permettra aux conducteurs de régler ces paramètres sans avoir à naviguer dans des menus complexes.

Apple donne également aux développeurs d’applications plus de liberté pour concevoir leurs interfaces CarPlay. Cela signifie que les applications peuvent être plus riches et plus attrayantes, et qu’elles peuvent offrir une expérience plus personnalisée aux utilisateurs.

Par exemple, une application de navigation pourrait afficher un itinéraire personnalisé en fonction des habitudes de conduite de l’utilisateur. Une application musicale pourrait recommander des chansons en fonction de l’humeur ou de l’emplacement de l’utilisateur.

Le nouveau CarPlay comprend également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités conçues pour rendre la conduite plus sûre et plus agréable. Par exemple, CarPlay pourra prendre en charge les caméras du véhicule pour offrir une vue panoramique ou des fonctions d’aide au stationnement. Cela permettra aux conducteurs de mieux voir leur environnement et d’éviter les accidents.

CarPlay pourra également être utilisé pour interagir avec les systèmes d’aide à la conduite (ADAS), tels que le freinage d’urgence automatique et l’alerte de franchissement de ligne. Cela permettra aux conducteurs d’être alertés des dangers potentiels et d’éviter les accidents.

Le nouveau CarPlay est encore en développement, mais il devrait être disponible sur certains modèles de véhicules à partir de fin 2024, et sur une gamme plus large de véhicules à partir de 2025.