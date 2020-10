Huawei Mate 40 RS Porsche Edition : un smartphone haut de gamme à 2000 euros

En plus des Mate 40 Pro et mate 40 Pro+, le fabricant de smartphones Huawei va commercialiser comme à son habitude un smartphone premium, le Mate 40 Pro RS Porsche Design, en partenariat avec le constructeur automobile allemand.

Qui dit partenariat avec Porsche dit prix élevé. Selon RODENT950, célèbre leaker, on peut s’attendre à un prix de 2000 euros pour cette édition en Europe.

Huawei Mate 40 RS Porsche Design – Crédit : @RODENT950 / Twitter

Ces derniers jours, nous avons vu un nouveau design d’un smartphone de la gamme Mate 40, avec un module photo octogonale. Jusqu’à présent, nous ne savions pas pour quel téléphone de la gamme était destiné ce module hors du commun. Cependant, l’image du dos du Huawei Mate 40 RS Porsche Edition semble confirmer la présence d’un module octogonale.

Selon RODENT950, on retrouverait sur le dos différents capteurs comme un flash LED, un capteur de température de couleur, un capteur de mesure de la température, une caméra principale, une caméra ultra grand-angle, une nouvelle caméra encore inconnue, un capteur ToF et un microphone. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Mate 40 Pro sera polyvalent en photo. Le prix quant à lui sera premium, il faudra débourser 2000 euros pour se le procurer.

Intel et AMD pourraient sauver Huawei en lui fournissant des composants pour ses smartphones

Le Mate 40 Pro est plus classique, mais avec un design sublime

Un autre leaker, Roland Quandt, a partagé les photos officielles du Huawei Mate 40. On peut voir sur le dos du téléphone un module photo circulaire, qui se rapproche des rendus proposés par OnLeaks.

Concernant les caractéristiques techniques, le Huawei Mate 40 Pro serait équipé du nouveau Kirin 9000, le premier processeur gravé en 5 nm de Huawei. Le téléphone serait évidemment compatible avec la 5G, et utiliserait 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Au dos, on retrouvera 3 caméras, dont une principale de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 20 MP et un téléobjectif de 12 MP avec un zoom optique 5X. Ces 3 caméras seront accompagnées par un nouveau système d’autofocus laser et d’un capteur de température de couleur. Sur la face avant, on retrouvera un capteur 13 MP accompagné d’un capteur 3D pour la reconnaissance faciale. Une charge rapide 65 W est également prévue. Pour rappel, les services Google ne sont plus disponibles sur les téléphones Huawei.

Here is Mate 40 pro, you can buy in europe.https://t.co/74VQmWyVBg pic.twitter.com/cpx0kIDHOA — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 17, 2020

Source : @RODENT950