Hyundai Genesis : un spectacle de la marque bat un record en utilisant 3 281 drones

Genesis est la marque premium et de luxe lancée par Hyundai en 2015. Elle a évidemment commencé par conquérir la Corée du Sud, mais elle n’a pas encore atteint le marché européen. En attendant, Hyundai Genesis arrive en Chine et le constructeur en a profité pour préparer un spectacle grandiose qui en met plein la vue.

Le logo de Genesis pendant le spectacle de drones – Crédit : Genesis / YouTube

Le spectacle a duré seulement quelques secondes, mais cela a suffi pour permettre à Hyundai de le faire entrer au Guinness des records. En effet, 3 281 drones au total ont été utilisés pour recréer le logo de Genesis dans le ciel de Shanghai.

Le spectacle impressionnant de Genesis renforce l’aspect premium de la marque

Le spectacle de Hyundai qui a récemment confirmé la fin des discussions avec Apple sur l’Apple Car a eu lieu le 29 mars dernier. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous qui a été partagée sur YouTube, les drones ont réalisé plusieurs figures. En plus du logo de Genesis, ils ont notamment recréé d’autres formes comme une main et des voitures. Le spectacle s’est conclu avec la phrase « Hello, China ». Genesis a précisé dans un communiqué de presse que : « les visuels spectaculaires ont été coordonnés pour présenter le monde de Genesis, offrant un concept de narration audacieux tout en battant les records du monde Guinness pour le plus grand nombre d’aéronefs sans équipage en vol simultanément ».

Le record du nombre de drones utilisés en même temps était jusqu’à présent détenu par l’entreprise Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology qui est justement spécialisée dans les spectacles de drones. Le 20 septembre dernier, l’entreprise avait réalisé un spectacle avec 3 051 drones. Vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Il est tout aussi impressionnant que celui de Hyundai, voire plus, grâce aux musiques et aux effets utilisés.

Les drones font de plus en plus de progrès. Il y a seulement quelques mois, un drone hybride avait battu un record d’autonomie en volant pendant 10 heures et 14 minutes dans une position stationnaire. En plus de battre des records, ils sont également utilisés à des fins scientifiques comme le drone Smellicopter qui est équipé d’antennes de papillon de nuit pour détecter et suivre les odeurs.

Source : The Verge