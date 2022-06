I Am Groot : la série animée de Marvel débarque sur Disney+ le 10 août

Une nouvelle série Marvel débarquera sur Disney+ cet été. Marvel Studios vient de confirmer que la mini-série animée I Am Groot sera disponible à partir du 10 août 2022 sur la plateforme de streaming. Après Ms. Marvel attendue pour le 8 juin avec la nouvelle héroïne du MCU, I Am Groot sera la prochaine série Marvel à rejoindre Disney+.

Bébé Groot dans I Am Groot – Crédit : Marvel Entertainment

En plus de confirmer la date de sortie de I Am Groot, Marvel Studios en a profité pour dévoiler l’affiche officielle de sa série. On y voit évidemment Bébé Groot des Gardiens de la Galaxie. Il est allongé sur un pot de fleurs avec un casque sur les oreilles et un cocktail à siroter. La brindille est aussi adorable que le nouveau set LEGO « Je s’appelle Groot » disponible depuis peu.

Bébé Groot sera accompagné par deux nouveaux personnages (gentils ou méchants) dans I Am Groot

L’image officielle de I Am Groot donne quelques indices sur la nouvelle mini-série. Le casque de la jeune brindille est connecté au Walkman de Peter Quill, alias Star-Lord. Il est interprété par Chris Pratt dans la série de films des Gardiens de la Galaxie. De plus, Bébé Groot se repose à côté d’une sorte de palmier qui est en fait un désodorisant de voiture. Cela indique à quel point l’arbre anthropomorphe sera petit dans la série d’animation.

I Am Groot, Marvel Studios’ Original shorts, coming August 10 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/D1ohYgaQqW — Marvel Entertainment (@Marvel) June 5, 2022

À côté de ce palmier se trouvent deux créatures blanches encore plus petites avec 4 yeux chacune. Ces créatures n’ont encore jamais été vues dans les Gardiens de la Galaxie. Ce seront donc de nouveaux personnages introduits par Marvel qui joueront apparemment un rôle important dans la série animée.

Nous avons encore peu d’informations sur I Am Groot, mais nous savons que Vin Diesel a de nouveau prêté sa voix au Flora colossus. Pour le moment, Marvel a seulement expliqué que la prochaine série « suit les jours de gloire de Bébé Groot en grandissant et en s’attirant des ennuis parmi les stars ».

Enfin, nous ne savons pas si d’autres personnages des Gardiens de la Galaxie feront partie de la série. Plus tôt cette année, un storyboard de I Am Groot suggérait cependant que Drax le Destructeur aurait aussi droit à une apparition, mais cela n’a pas été confirmé par Marvel. En tout cas, le film des Gardiens de la Galaxie 3 avec Groot est attendu pour mai 2023. D’ailleurs, le réalisateur James Gunn a récemment dévoilé l’une des séquences phares du film.

Source : ComicBook