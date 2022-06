Ms. Marvel : tout savoir sur l’héroïne de la série Disney+

Ms. Marvel arrive sur Disney+ ! Et pour préparer la venue de l’héroïne dans le MCU, on vous dit tout ce qu’il faut savoir à son propos.

Le mois de juin s’annonce chargé chez Disney+ avec un tas de films, séries et autres documentaires à retrouver. Mais un événement a lieu pour les amateurs du Marvel Cinematic Universe après Moon Knight. La diffusion de Ms. Marvel, nouvelle héroïne à rejoindre l’univers connectée. Un personnage très récent de l’écurie Marvel avec une histoire très portée sur l’adolescence et ses cheminements, un peu comme Spider-Man. Histoire de bien préparer la sortie de Ms. Marvel sur Disney+, le 8 juin 2022, voici tout ce qu’il faut savoir.

D’où vient Kamala Khan alias Ms. Marvel ?

C’est en 2013 que Ms. Marvel voit le jour dans Captain Marvel #14. Elle obtient sa propre histoire rapidement, l’année suivante, avec un énorme succès auprès des fans. Il s’agit de Kamala Khan, une lycéenne tentant de concilier ses amis, sa famille et les Avengers. Autant dire qu’elle rappelle énormément un certain Peter Parker. Une comparaison revenue dans les critiques des premiers épisodes de la série. En réalité, l’héroïne n’a pas d’ennemi juré, elle est son propre ennemi comme tous les jeunes adultes. C’est à Jersey City que l’adolescent de 16 ans réside. La création du personnage repose également sur la diversité ethnique aux Etats-Unis.

Les parents de Kamala Khan sont pakistanais et de confession musulmane. Ses meilleurs amis sont Nakia et Bruno. Mais comme toutes les adolescentes, elle a une idole : Carol Danvers aka Captain Marvel.

Quels pouvoirs possède Ms. Marvel ?

Kamala Khan peut modifier sa taille et son corps, allonger ses membres, un peu comme Red Richards des 4 Fantastiques. L’héroïne est capable de se soigner lorsqu’elle ne change pas son apparence. Elle peut également devenir quelqu’un d’autre, plutôt pratique. Bien évidemment, elle peut compter sur son intelligence.

Pour le costume, l’héroïne utilise son burkini bleu avec un t-shirt rouge à manches longues. Une tenue capable de se déformer lorsque Kamala Khan modifie la taille de son corps grâce à Bruno, l’un de ses amis.

Dans la série, les trailers ne montrent pas ces pouvoirs mais plutôt des faisceaux lumineux que peut générer Kamala Khan. Marvel Studios assure que ce choix d’une modifications de ses capacités est voulu et se justifient dans l’intrigue. Affaire à suivre !

De quoi parler la série Ms. Marvel de Disney+ ?

Pour incarner Kamala Khan, Disney a jeté son dévolu sur Iman Vellani, une jeune actrice née de parents immigrés pakistanais musulmans, comme l’héroïne ! C’est en 2020 qu’elle est sélectionnée pour une diffusion de la série en 2022. Ce seront ses débuts à l’écran avant qu’elle apparaisse dans The Marvels, la suite de Captain Marvel prévue pour 2023. Elle jouera avec Brie Larson et Teyonah Parris.

La série raconte exactement la même histoire que les comics. Kamala Khan est une adolescente de Jersey City fan de Captain Marvel. Elle navigue entre sa vie personnelle et ses difficultés à s’intégrer. Son quotidien change radicalement en découvrant ses pouvoirs. Ms. Marvel se compose de 6 épisodes pour une première saison commandée. Bisha K. Ali est chargée du projet, on lui doit des épisodes de Loki.

Ms. Marvel est apparue dans d’autres médias

Avant que Kamala Khan n’ait sa propre série, elle est apparue dans d’autres médias. Elle est présente à la télévision dans les séries d’animation Avengers Rassemblement et Marvel’s Spider-Man. Côté jeux vidéo, elle peut être aperçue dans Marvel Puzzle Quest et Lego Marvel’s Avengers. Mais sa plus grosse présence reste dans Marvel’s Avengers avec une présence centrale dans la campagne… et peut-être le seul intérêt d’un titre décevant.