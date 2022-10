Il développe une version complète d’un jeu vidéo inventé pour Les Simpson

Le jeu Waterworld devient réalité © 20th Television

Il existe une flopée d’épisodes des Simpson, la série animée ayant déjà 34 saisons à son actif. Et l’un d’entre eux a particulièrement marqué le développeur Macaw45 qui sévit également en tant que streamer sur Twitch. Ce fameux épisode met notamment en scène Milhouse devant une borne d’arcade. Après s’être délesté de ses précieux deniers, il lance un jeu dédié à Waterworld, film de 1995 mettant en vedette Kevin Costner.

Au bout d’une seconde de jeu à peine, l’écran affiche « Game Over », invitant Milhouse à payer davantage pour continuer à jouer. Connue pour son ton satirique, la série critique ici le budget faramineux mobilisé pour produire Waterworld (175 millions de dollars ce qui était énorme pour l’époque). Au vu des sommes investies, l’attente était ainsi colossale et les critiques n’ont pas été tendres avec le film réalisé par Kevin Reynolds.

Il développe le jeu Waterworld vu dans Les Simpson

En dehors des prédictions, Les Simpson est une série gorgée de piques ravageuses sur la pop culture. Et les personnages sont souvent aux prises avec des jeux vidéo inventés pour le plus grand bonheur du développeur Macaw45 : « J’ai toujours été fasciné par les faux jeux vidéo que l’on voyait parfois dans Les Simpson et celui sur Waterworld m’a toujours plu quand j’étais enfant »

Conscient qu’il s’agissait d’une simple blague sur le budget du film, il a tout de même toujours voulu savoir ce qui se passerait au-delà de l’écran de démarrage que l’ont voit dans Les Simpson. Il a ainsi développé un jeu étoffé où vous pouvez vous battre à travers l’atoll, traverser l’océan et même monter à bord du Deez, la base des Smokers qui sont les principaux antagonistes du film. L’objectif principal est évidemment d’atteindre la terre ferme.

Des secrets disséminés un peu partout et plusieurs combats de boss (dont le Diacre) sont au programme. Vous pouvez télécharger le jeu gratuitement sur cette page. Il est possible de laisser la somme de votre choix pour encourager le développeur. À noter qu’il existait déjà un jeu Waterworld sorti en 1995 sur Game Boy et Super Nintendo (Europe) et sur Virtual Boy (USA).