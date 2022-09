Les Simpson ont prédit le succès des super-héros et les acteurs décédés en CGI

De véritables voyants ! – Crédit : 20th Century Fox

C’est un peu le running-gag de la série culte Les Simpson. La capacité de la famille américaine à prédire le futur avec plus ou moins d’exactitude. Et dans les années 90, le show dépeint le succès d’un film de super-héros avant l’avènement de ce genre cinématographique. Mais ce n’est pas tout puisque cet épisode met en scène des CGI permettant de faire jouer des acteurs décédés. Une méthode utilisée par Disney, détenteur de Marvel Studios, dans L’Ascension de Skywalker pour Carrie Fisher. On vous résume tout !

Des acteurs ressuscités grâce aux CGI

Disney n’hésite pas à faire revenir les acteurs décédés – Crédit : Lucasfilm

L’épisode 7 de la saison 2 appelé Radioactive Man s’attaque aux films de super-héros. Un casting est ouvert pour qu’un enfant puisse incarner Fallout Boy, le sidekick de Radioactive Man. L’intrigue se moque largement de la culture des blockbusters à Hollywood. De quoi dépeindre la situation actuelle puisque les majors multiplient les productions super-héroïques depuis plus de 10 ans. Même si des petits miracles arrivent comme Top Gun 2, pour lequel Tom Cruise touche un gros salaire, Marvel et DC Comics inondent nos écrans jusqu’en 2025.

Lors d’une scène, le directeur du studio de Radioactive Man suggère de faire revenir son interprète original, Dirk Richter. Sauf que l’acteur est… mort ! Si Les Simpson présente une simple blague, le fait qu’un dirigeant glisse l’idée montre l’exactitude des prédictions de la série. Après tout, Carrie Fisher et Harold Ramis, tous deux décédés, font un retour respectif dans L’Ascension de Skywalker et Ghostbusters Afterlife avec des CGI.

La nouvelle trajectoire super-héroïque du cinéma hollywoodien

Cet épisode met aussi en avant la nouvelle trajectoire à Hollywood. Celle de la montée des films de super-héros. Une mode débutée en 2000 avec Spider-Man et X-Men depuis incontournable avec le MCU. Les Simpson présente donc cette popularité à une période antérieure à l’explosion du genre.

Si les prédictions de la série, comme ici, ne sont pas toujours ultra-précises, elles font preuve d’un flaire qui impressionne. Que Disney soit aujourd’hui propriétaire des Simpson a de quoi faire sourire…

Source : ScreenRant