Les Simpson : l’auteur de la série dévoile ses épisodes favoris

Connu pour être un vieux loup solitaire, John Swartzwelder s’est confié pour la première fois sur son travail d’auteur pour Les Simpson. À l’origine de 59 épisodes devenus cultes, l’écrivain a pourtant ses petites préférences personnelles. Interrogé par le New-Yoker, Swartzwelder a ainsi établi une liste des huit histoires qu’il préfère. Diffusée depuis 1989, la série est un succès populaire qui ne se dément pas malgré le poids des années. L’occasion pour le scénariste de se laisser aller à quelques confidences sur des secrets de fabrication bien gardés.

Grâce à un accord avec la FOX, les auteurs ont le contrôle absolu sur le contenu même de la série. Pourtant, cela n’empêche pas Swartzwelder de voir certaines de ses meilleures blagues coupées au montage.

Des épisodes cultes

La liste des épisodes favoris de Swartzwelder est conséquente : Scratch, Itchy et Marge, Bart le tueur, La mort des chiens, Homer le cogneur, Homie, Le clown, Bart a un éléphant, L’ennemi d’Homer ou encore Homer contre le 18e amendement. L’auteur prolifique a démarré sa carrière au sein du programme avec Bart Le Général. Au total, Swartzwelder aura collaboré sur une soixantaine d’épisodes entre 1990 et 2003, période considérée comme l’âge d’or de la série.

Mais son travail est souvent loin d’être aussi simple qu’on pourrait le penser. « Je préfère commencer par écrire un scénario minable avant d’y ajouter de bonnes blagues. Parfois, l’équipe créative révise 75% de mon premier jet. Et je déteste voir mon travail coupé au montage final » témoigne ainsi le scénariste. « Parfois, je ne peux pas m’empêcher de ressentir de la colère, de la peur et de la consternation » ajoute ce dernier.

Au cours de cette même interview, Swartzwelder s’est également penché sur le cas Homer Simpson. « C’est un gros chien qui parle. À un moment, il est l’homme le plus triste du monde, parce qu’il vient de perdre son emploi, de laisser tomber son sandwich ou de tuer accidentellement sa famille. Puis, l’instant d’après, il est l’homme le plus heureux du monde, parce qu’il vient de trouver un penny, peut-être sous l’un de ses parents morts. Ce n’est pas vraiment un chien, bien sûr, il est plus intelligent que ça, mais il ne fait pas toujours les bons choix » confie ainsi le scénariste.

Désormais disponible dans son intégralité sur Disney+, Les Simpson reste un phénomène mondial. Alors pourquoi ne pas prendre le temps de se replonger dans ce programme politiquement incorrect et cultissime ?

