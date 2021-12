Combien vaut la maison des Simpson ?

Crédit : 20th Century Fox

Si les Etats-Unis comptent de nombreuses familles célèbres, Les Simpson restent incontournables. Désormais diffusée sur Disney+, cette série créée par Matt Groening en 1989 cartonne dans le monde entier. Il faut dire qu’avec ses personnages attachants, Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie en tête, la famille a tout pour plaire. Une troupe attachante domiciliée au 742 Evergreen Terrace à Springfield depuis 33 saisons. Alors avec l’inflation, l’augmentation du prix de l’immobilier, combien vaut ce logement en 2021 ? On ne compte pas les nombreuses réparations de la porte du garage défoncée par Marge en voiture dans le générique !

Une maison au prix de… 449 900 $ !

Le temps passe et le prix de l’immobilier explose, même à Springfield. Garretts Real Estate Groupe, agence immobilière située à Crestwood dans le Kentucky, se pose donc une question. Combien vaut le logement des Simpson au 742 Evergreen Terrace ? Les spécialistes se basent sur le plan du domicile et les logements comparables pour tomber sur… 449 900 $ ! Et l’agence propose son descriptif du bien.

Belle maison à deux étages avec sous-sol. La porte d’entrée cintrée vous accueille dans la maison. Sur la gauche, un salon confortable avec une baie vitrée. Sur la droite, la salle à manger comporte également une belle baie vitrée (…) Le second étage comprend 4 chambres à coucher ! Une chambre principale avec une belle salle de bain et une seconde dans le couloir. L’arrière-cour est entourée d’une clôture en bois et d’une haie basse. Il y a aussi un patio et une cabane dans les arbres.

On compte donc 4 lits, 2 salles de bain, etc. Autant dire un logement destiné aux grandes familles ! Bien évidemment, il faut avoir les moyens de s’offrir la maison des Simpson (bon, elle n’existe pas, mais vous avez compris).

Pour ceux qui veulent passer du temps dans une maison culte, bonne nouvelle. Sur Airbnb, celle de Maman, j’ai raté l’avion peut être louée le temps de plusieurs nuits pour Noël. Et c’est beaucoup moins coûteux que 499 900 $ !

Source : ScreenRant