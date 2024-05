Il “transforme” son père décédé en IA pour continuer à lui parler pendant 7 ans

© James Vlahos

Depuis 7 ans, James Vlahos a la possibilité de converser avec son père décédé qu’il a transformé en chatbot

L’IA reproduit la voix de son père qu’il a enregistré pendant des heures lorsqu’il était atteint d’un cancer

Depuis, cet ex-journaliste du New York Times a créé sa société HereafterAI qui repose sur le même principe

L’intelligence artificielle n’est médiatisée que depuis peu et les applications sont déjà nombreuses. Sans surprise, Google mise à fond cette technologie lors de sa dernière conférence et l’avenir est tourné vers ces modèles. James Vlahos, un américain spécialisé dans ce domaine et ex-journaliste du New York Times, l’a justement utilisée pour conserver la mémoire de son père décédé.

Un “recueil interactif” pour conserver la mémoire de son père

Comme le rapporte la BBC, James Vlahos a utilisé des enregistrements de son défunt père, emporté par un cancer en 2017, pour alimenter son modèle et converser avec lui à sa disparition. C’est l’année d’avant que son paternel est diagnostiqué en phase terminale et que l’américain décide d’enregistrer plusieurs heures de sa vie.

Grâce à ces données, son chatbot est capable de répondre aux questions à propos de la vie de son père tout en reproduisant sa voix. Décrit comme un “recueil interactif”, James Vlahos précise au micro de la BBC que l’IA n’atténue pas son deuil mais apporte quelque chose en plus dans cette épreuve.

Depuis, l’homme a fait carrière dans l’IA après un passage au New York Times. James Vlahos permet à d’autres personnes de conserver le souvenir d’un proche décédé grâce à son application HereafterAI. Comme l’explique l’entreprise sur son site, cet outil permet “d’enregistrer vos souvenirs avec une app qui vous interroge sur votre vie. Ensuite, vos proches peuvent entendre vos histoires importantes en discutant avec votre double virtuel”.

Face à cette histoire, il est légitime de se demander si l’IA ne sera pas, un jour, utilisée par un grand nombre pour conserver le souvenir d’une personne décédée en utilisant son image et sa voix. Dans tous les cas, le projet de James Vlahos n’a rien de nouveau. En 2017, des médias rapportaient déjà sa tentative de faire “revivre” son père décédé via l’IA. La technologie était encore méconnue du grand public.

Les modèles capables de reproduire de véritables voix sont impressionnants, en témoignent les nombreuses covers de chanteurs et chanteuses célèbres sur YouTube. Malheureusement, il existe des dérives puisqu’aux États-Unis, certains escrocs n’hésitent pas à les utiliser pour mener des arnaques. Par exemple, un professeur de sport est suspecté d’avoir reproduit la voix du principal de son lycée pour le faire renvoyer en lui prêtant des propos haineux.