Instagram : l’affichage chronologique enfin de retour, comment l’activer

Retour deux années en arrière. À l’époque, il se murmure qu’Instagram planche sur une solution permettant de réintégrer un fil d’actualité chronologique. Depuis 2016, les publications apparaissent sur votre page d’accueil selon le bon vouloir de l’algorithme et non pas dans l’ordre dans lequel elles sont postées. De quoi en agacer plus d’un. Mais en ce début d’année 2022, le patron du réseau social, Adam Mosseri, confie que la plateforme s’apprête à redistribuer les cartes.

Et d’annoncer ainsi le retour imminent de l’affichage chronologique sur votre page d’accueil Instagram. Promesse tenue puis que vous pouvez désormais opter pour cette « nouvelle » disposition en plus de l’affichage algorithmique (qui apparaît par défaut lorsque vous ouvrez l’application) et de l’affichage des favoris. On vous explique comment procéder !

Instagram : comment remettre l’affichage chronologique

Commencez par mettre à jour votre application Instagram.

Une fois chose faite, ouvrez l’app puis touchez l’inscription « Instagram » en haut à gauche.

en haut à gauche. Sélectionnez Abonnements pour consulter les publications dans l’ordre chronologique.

Notez que pour le moment, la page d’accueil chapeautée par l’algorithme apparaît par défaut lorsque vous ouvrez l’application. Il faut ainsi répéter à chaque fois la manœuvre précédente pour obtenir la vue souhaitée. Comme évoqué plus haut, Instagram vous permet également à présent de consulter exclusivement les posts de vos comptes préférés.

Pour ce faire, il suffit de sélectionner l’option Favoris puis de cliquer sur Ajouter des favoris. L’application procédera alors à une sélection automatique en fonction de votre activité sur la plateforme. Mais vous pourrez évidemment sélectionner manuellement les comptes de votre choix. Une fois votre choix fait, cliquez sur le bouton bleu Confirmer les favoris.

