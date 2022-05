Instagram : comment suivre quelqu’un sans être vu ?

Il existe deux méthodes principales pour recueillir des informations sur une personne via Instagram. C’est donc le réseau social idéal pour jouer aux enquêteurs. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’activité de votre enfant sans qu’il le sache, ou que vous souhaitez dissiper un doute sur l’un de vos proches, cet article est fait pour vous.

Crédit : Shutterstock (PixieMe)

Passez en mode furtif sur Instagram

La première chose à savoir, c’est que vous pouvez consulter le fil d’un utilisateur Instagram sans être abonné à son compte.

Pour tester cette première méthode, vous devez tout simplement vous connecter à votre compte Instagram habituel. C’est l’occasion d’en créer un si vous n’en avez pas, sachant que vous pouvez également vous connecter grâce à votre compte Facebook. Profitez-en tant que vous le pouvez, puisque les deux réseaux sociaux sont menacés de fermeture en Europe.

©Tom’s Guide

Une fois connecté, utilisez la barre de recherche d’Instagram pour trouver la personne à surveiller. Il suffit de cliquer sur l’icône de la loupe, qui se trouve sur le menu en bas de l’application.

©Tom’s Guide

Faites votre recherche, cliquez sur le compte qui vous intéresse et… C’est tout ! En effet, si l’utilisateur a mis son profil en mode public, alors il vous est entièrement accessible. Vous êtes libre de consulter ses publications ou encore ses stories, mais aussi de les télécharger, sans l’alerter. Par contre, vous ne pourrez peut-être plus voir le nombre de likes de ses publications, étant donné qu’Instagram permet désormais de les masquer.

À lire > Instagram lance ses abonnements payants : prix, contenu exclusif, à quoi s’attendre ?

Allez encore plus loin

La première méthode n’a pas fonctionné ? Vous avez peut-être affaire à un profil Instagram privé. Mais pas de panique, des solutions existent.

©Tom’s Guide

Dans ce cas de figure, le meilleur moyen pour suivre un compte incognito est de ne pas utiliser le vôtre. Vous pouvez par exemple demander à utiliser le profil d’un collègue ou d’un ami déjà abonné à la personne, afin de faire votre enquête sans être vu.

Mais il est également possible d’aller plus loin et de devenir un véritable espion, en créant un faux compte.

Si cette méthode vous tente, vous devez respecter certaines règles pour rester incognito et créer un profil réaliste. Abonnez-vous à plusieurs personnes et publiez régulièrement pour être crédible. Le mieux est également de ne pas interagir avec les publications des personnes que vous avez en commun, et de ne pas renseigner de localisation.

Dès que votre profil est prêt, il vous suffit de vous abonner au compte que vous souhaitez espionner.

©Tom’s Guide

Si vous voyez le fil de la personne, c’est que votre méthode a fonctionné. Vous pouvez maintenant accéder à ses contenus incognito.

Une fois votre enquête terminée, il est tout à fait possible de supprimer votre compte-espion, et vous pouvez même conserver tout le contenu publié.