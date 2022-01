Instagram : les nouvelles publications pourront bientôt s’afficher de trois manières différentes

Vers un retour de l’affichage chronologique sur Instagram – Crédit : Solen Feyissa / Unsplash

La timeline chronologique d’Instagram est de l’histoire ancienne depuis belle lurette. Au grand dam des utilisateurs qui aimeraient bien pouvoir découvrir les nouvelles publications dans l’ordre dans lesquelles elles apparaissent. Actuellement, ce sont des algorithmes qui sélectionnent les contenus affichés sur la page d’accueil. L’objectif étant de mettre en exergue les publications susceptibles d’intéresser le plus les utilisateurs afin de les garder le plus longtemps possible sur l’application. Et de pouvoir ainsi mettre en avant un maximum de publicités.

En 2020, nous apprenions qu’Instagram planchait sur un retour du fil d’actualité chronologique. Retour qui s’apprête enfin à s’imposer sur le réseau social, comme l’a confirmé Adam Mosseri, le boss d’Instagram. Dans un post Twitter, celui-ci a annoncé que des tests permettant de changer l’agencement de la timeline avaient démarré. « Nous commençons à tester la possibilité de basculer entre trois vues différentes sur votre écran d’accueil », a-t-il indiqué.

Instagram : retour imminent de l’affichage chronologique des publications

Trois options seront proposées aux internautes. Intitulée « Home », la première sera celle qui sévit actuellement sur le réseau social, à savoir la sélection algorithmique. Mais il sera possible à terme de basculer vers deux autres organisations. En l’occurrence, l’option « Favoris » vous permettra de sélectionner vos comptes fétiches afin de voir exclusivement leurs nouvelles publications.

Enfin, il sera possible d’opter pour l’option « Following ». Il s’agit de l’affichage chronologique de la page d’accueil réclamé avec insistance par les utilisateurs. Pour rappel, celui-ci permet d’avoir accès à toutes les nouvelles photos et vidéos émanant de vos abonnements dans l’ordre de leur date de parution. Reste à savoir si le choix d’affichage sera conservé par défaut (comme sur Twitter) ou s’il faudra à chaque fois le paramétrer lors d’une nouvelle connexion.

Ces changements devraient être entérinés au cours du premier semestre 2022. Chaque utilisateur pourra donc prochainement personnaliser facilement sa page d’accueil. Ce qui pourrait notamment permettre d’éloigner les adolescents des effets néfastes de l’algorithme d’Instagram accusé de faciliter l’accès à la drogue.