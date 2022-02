Instagram : comment envoyer le nouveau « Like privé » ?

Instagram – Crédit : Solen Feyissa / Unsplash

Les nouveautés se multiplient sur le réseau social appartenant à Meta. Instagram a notamment lancé il y a peu des abonnements payants. Et une nouveauté plutôt pratique est actuellement en cours de déploiement. Il s’agit du fameux « like privé » qui permet d’adresser un « J’aime » à une story sans inonder la section des messages privés. Jusqu’alors, il était déjà possible de réagir à une story mais seulement en envoyant un message ou l’un des différents emojis suggérés. Une fois chose faite, vous pouviez retrouver votre réaction dans vos DM. Les utilisateurs ayant beaucoup d’abonnés étaient alors rapidement submergés de messages.

Les boîtes de réception vont donc se désengorger très prochainement. C’est Adam Mosseri, le patron d’Instagram, qui a annoncé l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité, vidéo de démonstration à l’appui. « Dès aujourd’hui, vous pouvez envoyer un peu d’amour en likant les stories sans envoyer de DM », indique-t-il, l’objectif étant de faire en sorte que les messages privés soient exclusivement destinés aux conversations avec les proches.

Instagram : likez les stories sans inonder les DM

Notez toutefois que ce nouveau like n’est pas encore disponible chez tous les utilisateurs, son déploiement étant progressif. Mais comment pourrez-vous l’actionner une fois qu’il sera disponible sur votre application ? Lorsque vous regardez une story, un champ permettant d’envoyer un message se trouve en contrebas, à côté d’un symbole d’avion en papier (qui permet d’envoyer la story visionnée à un contact). À terme, un symbole cœur s’intercalera au milieu comme vous pouvez le constater ci-dessous :

Crédit : Twitter @mosseri

Loin d’être révolutionnaire, cette nouveauté bien utile devrait être accueillie avec enthousiasme par les utilisateurs. Vous pourrez savoir qui vous a envoyé un like via la section vous permettant de voir qui a consulté votre story. Parmi les autres changements récents, on vous rappelle qu’il est désormais possible d’organiser son fil de publications Instagram de trois manières différentes.