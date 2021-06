Intel : ce que l’on sait des futures cartes graphiques gaming

Intel prépare son arrivée sur le marché des cartes graphiques orientées gaming. Avec son architecture Xe-HPG, le fabricant peut-il se faire une place entre Nvidia et AMD ?

Il y a des secteurs dans lesquels quelques concurrents historiques paraissent indétrônables. Intel et AMD qui se disputent les processeurs, Android (Google) et iOS (Apple) qui n’ont que peu tremblé devant Windows Mobile (Microsoft) en sont de parfaits exemples. Mais il existe des cas où l’arrivée d’un nouveau concurrent a chamboulé le marché comme Free qui s’est fait une place au détriment du trio Orange, SFR, Bouygues.

Prototype de Intel DG2. Crédit ; Moore’s Law is Dead/Youtube

Les bleues de chez Intel pourront-elles conquérir des parts de marché aux vertes de chez Nvidia ou aux rouges de chez AMD ? Voici ce que l’on sait.

Des cartes discrètes, mais performantes

Intel avait annoncé sa volonté de revenir sur le marché du GPU depuis le début 2018. Après des tentatives mises à mal en 1988 et 2008, Intel propose donc une nouvelle architecture censée concurrencer les GPU Gaming actuels, l’Intel Xe-HPG.

Répondant pour le moment à la référence DG2, elle se décline en plusieurs versions possédant 128, 196, 256, 384, 488 ou 512 unités d’exécution (EU) et embarque de 4 à 16 GB de RAM GDDR6. Selon les premiers benchmarks révélés sur la toile, une DG2-128 serait un peu plus performante qu’une GTX 1650. Du côté du haut de gamme, une DG2-488 serait un peu en dessous des RX 6700 XT et RTX 3070 alors que la DG2-512 s’approcherait d’une RTX 3080.

Le fabricant a aussi annoncé que ses cartes seront capables de gérer le ray tracing de façon matérielle. Pour ce qui est de la partie logicielle, Intel a déjà révélé son Intel Graphics Command Center lors de la Game Developers Conference (GDC) de 2019.

Enfin, Intel a également présenté ses cartes comme des modèles discrets. Un minimum de LED au programme, des refroidissements pratiques avant d’être esthétiques. Il n’est cependant pas exclu qu’Intel s’adapte à l’avenir pour répondre à la demande de joueurs aimant personnaliser leur machine.

Ce que l’on sait de la date de sortie et du prix

Initialement prévues pour 2020, les cartes Intel n’ont pas échappé à la pénurie qui frappe le secteur des composants. Dans l’état actuel des choses, aucune commercialisation n’est espérée avant la toute fin 2021 et il est plus probable qu’elles soient présentées au CES 2022.

En ce qui concerne le prix, le vice-président chargé de l’architecture graphique avait mentionné en interview qu’Intel souhaitait viser le grand public dont le marché démarrait (à l’époque de l’interview) autour des 200 euros. Intel a cependant clarifié rapidement la situation en expliquant qu’il s’agit certes du prix de départ du marché grand public, mais pas nécessairement celui de ses premiers modèles.

Une chose est sûre c’est que le positionnement tarifaire d’Intel, une fois connu, donnera une bonne idée de la cible du fabricant. Sachant qu’il s’agit de la première génération, il est impossible de se baser sur des références passées pour anticiper un prix de lancement.

Source : techradar