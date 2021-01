Intel dévoile les NUC 11 équipés des puces Tiger Lake et de la GeForce RTX 2060 pour le modèle gaming

Les Intel NUC (Next Unit of Computing) sont des mini PC réputés pour la performance qu’ils embarquent dans leur boîtier de petite taille. L’année dernière, Intel présentait le Ghost Canyon NUC, un mini PC en kit auquel il était possible d’ajouter une carte graphique PCIe. Après plusieurs mois de retard, Intel a enfin levé le voile sur la 11e génération de NUC.

L’Intel NUC 11 Enthusiast (Phantom Canyon) – Crédit : SimplyNUC

Au total, ce sont trois modèles qui composent cette nouvelle gamme, à savoir les Intel NUC 11 Performance (Panther Canyon), Intel NUC 11 Pro (Tiger Canyon) et Intel NUC 11 Enthusiast (Phantom Canyon). Ils sont tous équipés des puces Tiger Lake-U dotées d’une gravure 10nm, de l’architecture Willow Cove et de l’architecture graphique Xe.

Un modèle classique et un modèle dédié aux entreprises

Tout d’abord, le NUC 11 Performance, aussi appelé Panther Canyon, est disponible en trois tailles différentes et trois processeurs au choix : Core i3-1115G4, Core i5-1135G7 et Core i7-1165G7. Au niveau de la connectivité, le NUC 11 Performance accueille deux ports Thunderbolt, quatre ports USB Type-A, un port Ethernet et deux sorties vidéo dédiées. C’est la gamme la plus classique des NUC et ils peuvent être achetés sous la forme de kits entiers ou de barebones, mais les prix n’ont pas encore été révélés.

L’Intel NUC 11 Pro (Tiger Canyon) – Crédit : SimplyNUC

Ensuite, l’Intel NUC 11 Pro, ou Tiger Canyon, est le mini PC dédié aux entreprises et aux professionnels. Disponible en deux tailles, le NUC 11 Pro se sert de la plateforme vPro avec le Core i5-1145G7 vPro ou le Core i7-1165G7 vPro.

Le Phantom Canyon s’adresse aux joueurs avec sa carte graphique dédiée

Enfin, le modèle le plus intéressant des nouveaux NUC du constructeur est sans aucun doute le NUC 11 Enthusiast (Phantom Canyon). Il s’agit d’un mini PC véritablement consacré au gaming avec une carte graphique dédiée, en l’occurrence la GeForce RTX 2060 avec 6 Go de RAM GDDR6.

D’ailleurs, Intel vient également d’officialiser les GeForce RTX 3000 mobiles ainsi que la GeForce RTX 3060. Celle-ci est une version allégée de la RTX 3060 Ti que nous avons eu l’occasion de tester, mais nous ne connaissons pas encore son prix. Revenant au Phantom Canyon, Intel l’a aussi équipé d’un processeur Core i7-1165G7. De plus, il est possible d’ajouter jusqu’à 64 Go de RAM DDR4-3200 et deux SSD M.2 2280.

