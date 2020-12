Test GeForce RTX 3060 Ti : plus rapide qu’une NVIDIA RTX 2080 Super

Trois mois après les RTX 3090, 3080 et 3070, c’est au tour de la GeForce RTX 3060 Ti d’être officialisée par NVIDIA. Annoncée comme plus performante qu’une GeForce RTX 2080 Super, avec un tarif officiel bien inférieur, qu’attendre en pratique de cette nouvelle carte graphique Ampere ?

8,5/10 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition 419 € > NVIDIA On aime Les performances en Full HD et QHD

L'efficacité du système de refroidissement

Les faibles nuisances sonores

La sortie HDMI 2.1 compatible 8K à 120 Hz

L'efficacité énergétique On n’aime pas L'emplacement du connecteur 12-pins

On espère qu'il n'y aura pas de pénurie faisant gonfler le prix Verdict : Avec sa GeForce RTX 3060 Ti, NVIDIA confirme l’excellence de son architecture Ampere : la « petite » carte graphique affiche des performanes particulièrement intéressante et offre une expérience de jeu agréable en Full HD et même en QHD. Elle en viendrait presque à marcher sur les platebandes de la RTX 3070, affichée à 100 euros de plus (si l’on s’en tient aux tarifs officiels conseillés) ! C’est peut-être justement là le seul véritable problème de cette GeForce RTX 3060 Ti : se pose le question de la disponibilité réelle ces prochaines semaines, et on espère sincèrement que l’offre sera suffisante pour répondre à la demande et éviter que les prix ne flambent. Notre note reflète l’état actuel des choses, et pourrait donc être revue à la baisse si la RTX 3060 Ti souffre dans les prochains jours des mêmes problèmes d’approvisionnement que ses grandes sœurs. plus

Alors que les GeForce RTX 3090, 3080 et 3070 ont été présentées ensemble en septembre dernier, NVIDIA a attendu une poignée de mois supplémentaires pour officialiser sa GeForce RTX 3060 Ti. C’est donc aujourd’hui que le constructeur dévoile ce qui est à ce jour la plus « petite » des cartes graphiques Ampere. NVIDIA indique tout de même que cette 3060 Ti est plus puissante qu’une GeForce RTX 2080 Super, un modèle affiché à l’époque à 719 euros, tandis que la 3060 Ti est attendue demain à un prix public conseillé de 419 euros. Sur le papier, cette nouvelle carte graphique Ampere a donc tout d’une grande, qu’en est-il en pratique ?

Crédit : Galaxie Media – Yannick Guerrini

Modèle (de référence) GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti GPU GA102-300 GA102-200 GA104-300 GA104 Gravure 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung Transistors 28 milliards 28 milliards 17,4 milliards 17,4 milliards Taille du die 628,4 mm² 628,4 mm² 395,2 mm² 395,2 mm² CUDA Cores 10496

82 SM 8704

68 SM 5888

46 SM 4864

38 SM Tensor Cores 328 272 184 152 RT Cores 82 68 46 38 Fréquence GPU (base/boost) 1400 MHz / 1700 MHz 1440 MHz / 1710 MHz 1500 MHz / 1730 MHz 1410 MHz / 1665 MHz Mémoire 24 Go GDDR6X 10 Go GDDR6X 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Fréquence VRAM 1219 MHz

(19,5 Gbps) 1188 MHz

(19 Gbps) 1750 MHz

(14 Gbps) 1750 MHz

(14 Gbps) Bus mémoire 384 bits 320 bits 256 bits 256 bits Bande passante 936 Gbps 760 Gbps 448 Gbps 448 Gbps TDP 350 W 320 W 220 W 200 W Interface PCIe Gen4 16x PCIe Gen4 16x PCIe Gen4 16x PCIe Gen4 16x Sorties vidéo 3 x DP 1.4a

1 x HDMI 2.1 3 x DP 1.4a

1 x HDMI 2.1 3 x DP 1.4a

1 x HDMI 2.1 3 x DP 1.4a

1 x HDMI 2.1 Connecteurs d’alimentation 2 x 8-pin (modèle de référence)

ou 1 x 12-pin (Founders Edition) 2 x 8-pin (modèle de référence)

ou 1 x 12-pin (Founders Edition) 1 x 8-pin (modèle de référence)

ou 1 x 12-pin (Founders Edition) 1 x 8-pin (modèle de référence)

ou 1 x 12-pin (Founders Edition) NVLink Oui Non Non Non Prix public conseillé 1549 € 719 € 519 € 419 €

Côté performances théoriques, NVIDIA annonce pour cette GeForce RTX 3060 Ti une puissance de calcul de 16,2 TFLOPS via les CUDA Cores : c’est plus de deux fois la puissance proposée par une GeForce RTX 2080 Super (7,2 TFLOPS). Côté RT Core, on passe de 21,7 TFLOPS sur la 2080 Super à 31,6 TFLOPS sur la 3060 Ti, soit une augmentation de 46%. Les Tensor Core voient quant à eux leur puissance totale plus que doubler, passant de 57,4 TFLOPS sur la 2080 Super à 129,6 TFLOPS avec le dernier bébé de NVIDIA. La RTX 3060 Ti intègre bien entendu toutes les nouveautés et technologies apportées ou améliorées par l’architecture Ampere : des RT Cores de seconde génération, une meilleure finesse de gravure, la prise en charge matérielle du codec AV1, le support du HDMI 2.1 ou encore les technologies RTX IO, NVIDIA Reflex, NVIDIA Broadcast ou encore NVIDIA Studio.

RTX 3060 Ti Founders Edition : la petite soeur de la RTX 3070

Tout comme ses autres modèles de cartes Founders Edition, NVIDIA a conçu son propre design pour sa RTX 3060 Ti Founders Edition. Celui-ci est sensiblement différent du design de référence qu’il met à la disposition de ses partenaires, avec un PCB très compact et un système de refroidissement tout spécialement conçu. L’ensemble affiche des dimensions de 24,5 x 10,5 cm et n’occupe que deux slots, pour un poids inférieur à 1 kg : c’est en tout point identique aux mensurations de la RTX 3070.

Crédit : Galaxie Media – Yannick Guerrini

Le design de cette GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition est d’ailleurs strictement le même que celui de la GeForce RTX 3070 FE. NVIDIA ne reprend pas le système de refroidissement des RTX 3080 FE et RTX 3090 FE, avec les deux ventilateurs situés de part et d’autre de la carte que l’on a pu découvrir sur les modèles haut de gamme. Nous avons droit à la place à un système de refroidissement plus conventionnel, avec les deux ventilateurs placés du même côté de la carte graphique.

Crédit : Galaxie Media – Yannick Guerrini

Leur fonctionnement, indépendant, ne change pas par rapport à ceux de la RTX 3070 : celui de gauche souffle l’air vers l’extérieur du PC via le bracket, ainsi que vers le haut de la carte, tandis que celui de droite expulse majoritairement l’air chaud par l’arrière de la GeForce RTX.

Crédit : Galaxie Media – Yannick Guerrini

Comme sur les autres cartes graphiques Ampere Founders Edition de NVIDIA, la GeForce RTX 3060 Ti utilise un connecteur d’alimentation 12-pins en lieu et place des classiques connecteurs 6-pins et 8-pins. Un adaptateur 1x 8-pins vers 1x 12-pins est fort heureusement livré avec la carte. Et comme sur la RTX 3070, ce connecteur d’alimentation 12-pins est placé à la verticale et non pas à 45 degrés, au gran dam des amoureux du cable management.

Crédit : Galaxie Media – Yannick Guerrini

Sans surprise, et à l’image de ce que l’on trouve également sur les GeForce RTX 3090, 3080 et 3070, la GeForce RTX 3060 Ti FE possède trois sorties DisplayPort 1.4a et une sortie HDMI 2.1. Cette dernière est capable d’afficher du 8K en 120 Hz grâce à sa bande passante de 48 Gbps.

Les performances de la GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition

Nous avons collaboré avec notre confrère Igor Wallossek, du site allemand Igor’s Lab, pour réaliser les mesures de performances de cette GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition. Celles-ci ont été effectuées sur la même plateforme de benchs, de manière à comparer facilement les différentes cartes entre elles. Celle-ci regroupe un processeur AMD Ryzen 9 3900XT overclocké à 4,5 GHz, une carte mère MSI MEG X570 Godlike, deux barrettes de 16 Go de mémoire DDR4-3600 G-Skill TridentZ Neo (CL16-16-16-36 1T), un SSD de 2 To Gigabyte Aorus NVMe PCIe Gen4 et une alimentation Seasonic Prime Titanium de 1300 watts, le tout prenant place dans un boîtier Raijintek Paean.

Crédit : Galaxie Media – Yannick Guerrini Crédit : Galaxie Media – Yannick Guerrini

La RTX 3060 Ti Founders Edition a été opposée aux autres cartes gaming haut de gamme actuellement sur le marché : RTX 3070 côté NVIDIA, RX 6800 avec et sans SAM côté AMD. Elle a également été comparée aux GeForce RTX de la génération précédente (2080 Ti, 2080 Super et 2070 Super), et aux Radeon RX 5700XT et Radeon VII.

Le panel de jeux utilisés pour mesurer les performances de ces cartes comprend 10 titres récents : un en DirectX 11, six en DirectX 12 et trois utilisant l’API Vulkan. Tous les jeux ont été testés en Full HD et, WQHD, avec les réglages graphiques les plus élevés possibles.

Benchmarks en Full HD et QHD

NVIDIA nous l'annonçait, la GeForce RTX 3060 Ti est bel et bien plus rapide qu'une Geforce RTX 2080 Super. Plus exactement, elle vient se placer entre une RTX 2080 Super et une RTX 2080 Ti, quelle que soit la définition testée.

En moyenne, cette GeForce RTX 3060 Ti est 9% plus rapide qu'une RTX 2080 Super en Full HD, et 7% en QHD. La RTX 2080 Ti reste toutefois devant, avec des performances en moyenne 10% plus élevées en FHD et 13% en QHD. Comparée à une RTX 3070, la RTX 3060 Ti est bien entendu moins performante : elle se place en retrait de 10% en FHD et de 14% en QHD par rapport à sa grande soeur. Dans l'absolu, la RTX 3060 Ti est largement suffisante pour offrir une expérience de jeu agréable en Full HD, et même en QHD !

Benchmarks en Full HD avec ray-tracing (DXR)

Pour tester les performances en ray tracing de cette nouvelle GeForce RTX 3060 Ti, nous nous sommes concentrés sur trois jeux compatibles DXR : Control, Metro Exodus et Watch Dogs Legion. Les tests ont été réalisés en Full HD, avec les paramètres graphiques réglés au maximum.

Ici aussi, la GeForce RTX 3060 Ti vient se placer entre les RTX 2080 Super et RTX 2080 Ti, et largement au dessus de la RX 6800 concurrente. En pratique, la nouvelle carte de NVIDIA est 12% plus rapide qu'une RTX 2080 Super, et 13% derrière une RTX 3070. On notera au passage qu'elle est capable de soutenir un framerate moyen de plus de 60 FPS en Full HD avec ray-tracing et sans DLSS, avec comme seule exception Watch Dogs Legion.

GeForce RTX 3060 Ti FE : une très bonne efficacité énergétique

La carte est annoncée avec un TDP de 200 watts, soit 20 watts de moins que la 3070 et surtout 50 watts en dessous de la RTX 2080 Super. Voici les moyennes de consommation réelle de cette GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition en FHD et QHD, toujours dans le même panel de 10 jeux.

Quelle que soit la définition choisie, la RTX 3060 Ti FE consomme sensiblement moins d'énergie qu'une GeForce RTX 2080 Super, pourtant moins performante. Elle respecte dans tous les cas le TDP annoncé par NVIDIA.

Au delà de sa consommation brute, il est intéressant de s'intéresser à l'efficacité énergétique de la RTX 3060 Ti Founders Edition. En analysant le ratio "watts consommés par rapport au nombre d'images par seconde", on se rend compte que cette carte est aussi efficace qu'une RTX 3070 en Full HD, mais perd un peu de sa superbe si l'on passe en QHD. La Radeon RX 6800 conserve sa première place à ce petit jeu, mais dans l'absolu l'efficacité énergétique de cette GeForce RTX 3060 Ti reste très bonne.

La GeForce RTX 3060 Ti est-elle silencieuse ?

Crédit : Galaxie Media – Tom’s Guide – Igor’s Lab

Côté nuisances sonores, les tests réalisés en laboratoire lors d'une session de jeu avec The Witcher 3 en UHD montrent une valeur de 32,5 dB(A) : autant dire qu'elle est vraiment silencieuse, surtout quand on la compare aux 41,9 dB(A) d'une GeForce RTX 2080 Ti dans des conditions similaires ! Même une GeForce RTX 3070, pourtant elle aussi excellente dans ce test, reste légèrement plus bruyante avec des nuisances sonores mesurée à 34,5 dB(A).

Attention tout de même, ces résultats ont été obtenus avec un processeur refroidit via un système de watercooling. Un boîtier particulièrement bien ventilé sera dans tous les cas nécessaire pour éviter que les nuisances sonores ne s'envolent.

GeForce RTX 3060 Ti FE : chauffe-t-elle ?

Crédit : Galaxie Media – Tom’s Guide – Igor’s Lab

Lors d'une session de jeu (The Witcher 3, encore lui), le point le plus chaud du PCB de la GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition atteint 78,2°c, à comparer aux 85°C des VRM de la RTX 3070. Le GPU tourne quant à lui aux environs des 62°C, soit une poignée de degrés en dessous de celui de sa grande soeur. On a donc ici la confirmation que le système de refroidissement de NVIDIA est particulièrement efficace, comme nous l'avions déjà relevé sur la RTX 3070. Cerise sur le gâteau : en cas de besoin, il sera toujours possible d'augmenter légèrement la vitesse des ventilateur afin de diminuer la température de la carte, de nombreux outils de "tweaking" permettant ce type de réglage.