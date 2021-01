NVIDIA officialise ses GeForce RTX 3000 mobiles et lance la RTX 3060

NVIDIA lance trois versions mobiles de ses GeForce RTX : les RTX 3060, RTX 3070 et RTX 3080. Même la moins puissante des trois est plus rapide (sur le papier) que le haut de gamme actuel !

Les rumeurs concernant l’arrivée sur le marché de versions mobiles des RTX 3000 Series se faisaient de plus en plus pressantes derniers temps, NVIDIA vient enfin d’y mettre un terme : le constructeur vient d’annoncer trois nouveaux GPU destinés aux ordinateurs portables, les GeForce RTX 3060 Mobile, RTX 3070 Mobile et RTX 3080 Mobile. En bonus, NVIDIA en profite pour dévoiler la GeForce RTX 3060 « desktop », petite soeur de l’actuelle RTX 3060 Ti.

Trois nouveaux GPU GeForce RTX mobiles

Avec ses trois nouveaux GPU mobiles, NVIDIA apporte l’architecture Ampere aux ordinateurs portables. On retrouve donc toutes les technologies déjà présentes dans les puces pour bureau : des coeurs RT de deuxième génération, des Tensor Cores de troisième génération, ainsi qu’une compatibilité DirectX 12 Ultimate, Vulkan RT et OpenGL 4.6. Le DLSS est bien entendu de la partie, de même que le HDMI 2.1, le tout sur un bus PCI-Express Gen 4. Ces GPU embarquent par ailleurs un encodeur vidéo de septième génération et un décodeur de cinquième génération.

Crédit : NVIDIA

Côté TDP, la RTX 3060 Mobile consomme entre 60 et 115 watts (selon les réglages définis par le constructeur de la plateforme), tandis que le TDP de la RTX 3070 Mobile est compris entre 80 et 125 watts. Plus puissante, la RTX 3080 Mobile affiche de son côté un TDP de 80 à 150 watts, voire plus. Détail intéressant côté mémoire vidéo GDDR6 : la RTX 3080 Mobile peut être associée à 8 Go ou 16 Go de mémoire sur un bus 256-bit, alors que les RTX 3070 Mobile et RTX 3060 Mobile ne peuvent être associée qu’à respectivement 8 Go (sur un bus 256-bit) et 6 Go (sur un bus 192-bit).

Modèle GeForce RTX 3080 Mobile GeForce RTX 3070 Mobile GeForce RTX 3060 Mobile Cœurs CUDA 6144 5120 3840 Fréquence boostée (MHz) 1245 – 1710 MHz 1290 – 1620 MHz 1283 – 1703 MHz Consommation du sous-système GPU (Watts) 80 – 150+ W 80 – 125 W 60 – 115 W Configuration mémoire standard 16 Go GDDR6

8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 6 Go GDDR6 Taille interface mémoire 256-bit 256-bit 192-bit

Côté performances, NVIDIA indique que la RTX 3060 Mobile est plus rapide que n’importe quel modèle (pour ordinateur portable) actuellement sur le marché, et affiche des performances 30% supérieures à celle d’une PS5. Ce GPU est taillé pour le Full HD, avec un framerate cible de 90 FPS (en Ultra). La RTX 3070 Mobile est de son côté plus adaptée au 1440p, toujours avec un framerate cible de 90 FPS en Ultra. Elle est annoncée comme 50% plus performante qu’une RTX 2070 Mobile. Enfin, la RTX 3080 Mobile devient le modèle le plus rapide sur le marché, capable de faire tourner les jeux en 1440p Ultra à plus de 100 FPS.

Crédit : NVIDIA

Les premiers modèles d’ordinateurs portables équipés de ces nouveaux GPU devraient arriver sur le marché à partir du 26 janvier prochain, avec des tarifs débutant à 999 dollars pour les modèles avec RTX 3060 Mobile, 1299 dollars pour ceux équipés d’une RTX 3070 Mobile et 1999 dollars pour les modèles haut de gamme embarquant une RTX 3080 Mobile.

Crédit : NVIDIA

NVIDIA en profite pour annoncer sa plateforme Max-Q de troisième génération, avec quelques nouveautés et améliorations. Le Dynamic Boost 2.0 est ainsi de la partie, avec la possibilité d’équilibrer la consommation entre le GPU, le CPU mais aussi la mémoire graphique, pour optimiser le rendement et donc les performances de l’ensemble de la machine. Le WhisperMode passe en version 2.0, et on note l’apparition du Resizable BAR, l’équivalent du SAM (Smart Access Memory) d’AMD : cette technologie permet de présenter au CPU la totalité de la mémoire graphique, accessible en une seule fois, améliorant (selon le cas) les performances.

Et une nouvelle GeForce RTX 3060

Le constructeur dévoile enfin une « petite » GeForce RTX 3060, version allégée et modifiée de la RTX 3060 Ti. Le nombre de Cuda Cores passe de 4864 à 3584, avec une fréquence de base légèrement abaissée (1,32 GHz, contre 1,41 GHz pour sa grande soeur). En contrepartie, la fréquence Boost grimpe de 1,67 GHz à 1,78 GHz.

Le bus mémoire est également revu à la baisse, passant de 256-bit sur la version Ti à « seulement » 192-bit. De manière surprenante, on trouve 12 Go de mémoire GDDR6 sur cette RTX 3060 là où la 3060 Ti n’en possède que 8 Go. Les sorties HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4a sont enfin toujours de la partie. Cette nouvelle carte graphique devrait faire son apparition à la fin du mois de février. Nous ne nous avanceront pas sur son prix en boutique, les tarifs des nouvelles cartes de NVIDIA ne s’étant toujours pas stabilisé à l’heure où nous écrivons ces lignes…