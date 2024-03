© Envato

La semaine dernière, notre article “Une énorme promotion pour la PS5 Slim arrive bientôt, attendez encore un peu pour l’acheter” récoltait un commentaire bien étrange : “C’est une nouvelle très excitante pour les amateurs de jeux vidéo! Attendre un peu avant d’acheter la PS5 Slim semble être une décision judicieuse, surtout si cela signifie bénéficier d’une énorme promotion.” Un texte tout droit sorti de ChatGPT, le célèbre chatbot d’OpenAI.

À la fin, le commentaire affiche un hyperlien ramenant à un site de e-commerce vendant la PS5 Slim. Cette personne a vraisemblablement créé un compte de lecteur sur notre site, expressément pour y faire de la publicité. Selon les partisans de la théorie du Dead Internet ou de l’Internet Mort, il s’agit plus probablement d’un bot, semant ce commentaire partout sur le web.

C’est quoi l’Internet Mort, cette théorie établie sur 4chan ?

La théorie de l’Internet Mort circulait déjà sur le désormais défunt 4Chan dès la fin des années 2010. En 2021, elle prend son essor après la publication d’un post décrivant la théorie intitulé “Dead Internet Theory : Most Of The Internet Is Fake”, littéralement “Théorie de l’Internet Mort : la majeure partie de l’Internet est fausse”, sur le forum Agora Road’s Macintosh Cafe.

Selon les partisans de cette théorie, une grande partie du contenu prétendument humain sur internet est en réalité généré par l’intelligence artificielle, en conjonction avec des influenceurs médiatiques secrets et rémunérés, afin de “fabriquer des consommateurs pour une gamme croissante de produits culturels nouvellement normalisés“. Voici quelques arguments présentés par l’auteur de la publication pour prouver la théorie :

La disparition de ses amis de longue date sur internet, sans aucune trace.

L’apparition à répétition des mêmes publications sur différents forums.

Les marronniers de la presse, comme les astéroïdes qui “frôlent” la terre.

L’évolution du meme Pepe la grenouille jusqu’à une signification politique.

L’auteur avance d’autres arguments, tous illustrés d’exemples aux liens plus ténus les uns que les autres, rendant toute la publication bien difficile à déchiffrer. Tous ces arguments présentent les symptômes d’une personne seule et chroniquement en ligne.

À trop rester sur internet, l’auteur a vu apparaître les mêmes publications, c’est inévitable. De même, certaines personnes changent d’activité et ne traînent pas autant sur leur ordinateur, c’est normal. Surtout, gardons à l’esprit que cette théorie du complot a été établie à une époque où les grands modèles de langage comme GPT n’en étaient qu’à leur balbutiements. Difficile de croire que les bots étaient capables de ce qu’il décrit.

La théorie du Dead Internet pourrait-elle s’accomplir maintenant ?

La théorie gagne maintenant X (anciennement Twitter) où elle est de plus en plus populaire et non sans raison. Depuis l’avènement de l’intelligence artificielle (IA) générative, on observe partout (notamment sur Tom’s Guide) des commentaires ou des publications issus de chatbots. Ceux-ci se font remarquer dans l’espace public qu’est internet, avec leurs réponses sans queue ni tête.

all of the replies to big posts are unrelated clickbait spam. this has been the case for months — Lewis (@ctjlewis) January 11, 2024

Dans l’exemple ci-dessous, un bot alimenté par l’IA a visiblement tenté de générer un contenu violant la politique d’utilisation d’OpenAI. Sans supervision humaine, il publie tout de même sur X, sur un profil affublé d’une certification bleu qui n’a désormais plus aucune signification puisqu’il suffit de l’acheter. D’autres bots s’empressent alors dans les commentaires de complimenter cette publication clairement fausse.

Crédit : X

À lire > YouTube va vous obliger à identifier le contenu généré par IA dans vos vidéos

Il y a quelques mois, il suffisait de taper la réponse de ChatGPT, “sorry I cannot generate the requested content as it violates OpenAI’s use case policy” sur n’importe quel site, pour trouver de nombreux résultats. Nos homologues de The Verge avait mené cette expérience sur Amazon avec de nombreuses trouvailles.

L’Internet Mort n’est rien d’autre qu’une théorie du complot

On se passera de la composante complotiste de la théorie du l’Internet Mort, selon laquelle c’est un programme d’une entité secrète rémunérant des influenceurs médiatique, cependant la théorie selon laquelle internet est habité de bots errants dans le vide a une certaine part de vérité. De là à dire qu’internet est dominé par ces bots pour un plan secret, difficile d’y croire.

D’ailleurs cette part de vérité semble s’effacer au fil des mois. Tout d’abord parce que Google va éradiquer le contenu généré par IA de ses résultats de recherche. Ensuite parce qu’il semblerait que les équipes de modération des sites réagissent. Sur Amazon, difficile de trouver la phrase de ChatGPT signalant une erreur. De même sur X, après la purge des équipes de modération menée par Elon Musk, la situation semble être à nouveau sous contrôle face à l’invasion des bots.