5 astuces pour accéder à des sites web qui ne s’ouvrent pas

Comment consulter des sites inaccessibles de prime abord ? (Crédits : Unsplash)

Alors que vous surfez sur la Toile, vous tentez d’accéder à un site web. Or ce dernier est tout bonnement inaccessible. Plusieurs raisons peuvent être à l’origine du problème. Il est possible que le serveur du site soit en panne en raison d’un trafic trop important, d’une opération de maintenance voire même d’une panne géante (souvenez-vous de l’incendie d’un datacenter OVH à Strasbourg qui avait détruit une myriade de serveurs). Pour en avoir le cœur net, n’hésitez pas à vous rendre sur le site Down Detector qui rapporte en temps réel les pannes de sites et d’applications.

Par ailleurs, il se peut que le souci vienne de votre connexion Internet qui a sauté. Autres possibilités, vous n’êtes pas autorisé à accéder au site ou la page que vous tentez de consulter n’existe plus. Avant d’appliquer les solutions suivantes, pensez à réaliser ces manipulations qui pourraient bel et bien s’avérer salvatrices :

Actualisez la page

Videz le cache de votre navigateur et relancez-le

Vérifiez que l’URL inscrite est correcte

Redémarrez votre machine

Désactiver le contrôle parental de votre antivirus

Vérifiez l’état de votre connexion Internet

Si rien n’y fait, suivez ces quelques conseils :

Ouvrir les liens en cache sur Google

Si le serveur ne répond plus, il peut être pertinent d’ouvrir le lien en cache. Pour information, Google capture régulièrement des instantanés de pages web dans l’éventualité que ces dernières ne soient plus accessibles. Des sauvegardes plus anciennes qu’il est donc possible d’ouvrir très facilement en cas de problème avec un site :

Faites une recherche sur Google pour trouver le site que vous cherchez à ouvrir.

Cliquez ensuite sur la flèche du bas (ou sur les trois petits points verticaux) puis sur En cache.

Ouvrir un lien en cache sur Google (Capture d’écran David Douïeb / Tom’s Guide)

Passer par Internet Archive

Ces archives numériques conservent une myriade d’instantanés de pages web qu’il est possible de consulter gratuitement. Un véritable voyage dans une machine à remonter le temps. Si vous cherchez un contenu particulier sur un site inaccessible, Internet Archive vous sera d’une grande aide pour peu que votre site y soit recensé. Preuve de son utilité, Internet Archive avait notamment rattrapé la boulette de MySpace en récupérant 500000 chansons, en 2019.

Tapez votre URL dans la barre de recherche puis cliquez sur Browse History .

. Sélectionnez ensuite l’année et le mois visés puis passez votre souris sur le jour.

Il suffira ensuite de cliquer sur l’heure de la sauvegarde pour y accéder.

Internet Archive (Capture d’écran David Douïeb/Tom’s Guide)

Désactivez les extensions de votre navigateur

Les extensions des navigateurs sont diablement utiles. Mais elles peuvent parfois empêcher le chargement de certains sites. Ainsi, il faudra tout simplement les désactiver pour accéder à votre contenu. La célèbre extension Adblock, qui bloque les publicités en ligne, est par exemple souvent détectée par certains sites qui incitent alors l’utilisateur à la désactiver. Et pour cause, les annonces sont généralement leur source de revenus principale.

Comment désactiver Adblock (Capture d’écran David Douïeb / Tom’s Guide)

Utiliser un VPN

Certains sites sont géo-bloqués. Autrement dit, ils ne sont pas disponibles dans la région où vous vous trouvez. Il est heureusement possible de contourner ce blocage géographique en passant par un VPN. Ce réseau privé virtuel vous permettra d’obtenir une autre adresse IP localisée dans une autre zone géographique. Ce faisant, vous pourrez accéder au contenu bloqué initialement. Pour en savoir plus, consultez notre guide dédié à l’installation d’un VPN.

Passer par un proxy web

Il est également possible de passer par un proxy web qui masque votre emplacement exact. Cela pourrait s’avérer très utile si vous vous trouvez sur un ordinateur public truffé de restrictions. On vous conseille de vous orienter vers Startpage qui propose un service proxy gratuit directement dans son moteur de recherche. Pour l’utiliser, cherchez le site que vous souhaitez consulter, puis cliquez sur l’icône « anonyme » :