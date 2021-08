iOS 15 : l’appareil photo supprime automatiquement les points lumineux dans la bêta

La quatrième bêta publique d’iOS 15 est déployée depuis seulement quelques jours. Tous les utilisateurs peuvent la télécharger sur les iPhone et les iPad pour tester les nouveautés de cette version.

Le lens flare sur un iPhone – Crédit : Depaac, CC BY-SA 4.0

La bêta d’iOS 15 apporte notamment une grosse amélioration au niveau de l’appareil photo. Les points lumineux, aussi appelés taches de lumière ou lens flare, sont automatiquement supprimés en post-traitement, du moins pour la plupart.

Bientôt la fin du lens flare qui gâche les photos ?

Sur Reddit, l’utilisateur « u/Doubleluckstur » s’est rendu compte de la nouveauté d’iOS 15 qui devrait aussi inclure une nouvelle fonction de suivi des aliments. Il a partagé la photo d’un paysage au moment où elle est capturée et quand elle est enregistrée dans la galerie. Quand il prend la photo, un point lumineux vert apparaît à gauche de l’image. Après le traitement logiciel, la photo enregistrée dans sa galerie n’a plus de point lumineux.

Le lens flare est un phénomène courant qui ennuie de nombreux utilisateurs. Il peut effectivement gâcher une photo bien composée. Ces taches lumineuses apparaissent lorsqu’il y a une forte luminosité. Par exemple, elles sont fréquentes sur les clichés nocturnes urbains.

Pour le moment, nous ne savons pas si tous les modèles d’iPhone sont concernés par cette amélioration. Un utilisateur a pu en profiter sur son iPhone XS tandis qu’un autre ne constate aucun changement sur son iPhone 8 Plus. Selon la théorie de 9to5Mac, il se pourrait bien que seuls les iPhone équipés de l’Apple A12 Bionic et les modèles ultérieurs bénéficient du meilleur post-traitement.

iOS 15 ne supprime pas encore les points lumineux des vidéos

De plus, d’autres utilisateurs ont remarqué les limitations de cette nouveauté. Les points lumineux ne sont pas toujours supprimés en intérieur avec une lumière artificielle. Ils ne semblent pas non plus identifiés s’ils se trouvent sur le feuillage d’un arbre ou une moustiquaire. D’ailleurs, le lens flare ne disparaît pas sur les vidéos.

Enfin, nous ne pouvons pas encore confirmer si la version finale d’iOS 15 sera capable de supprimer une bonne fois pour toutes ces points lumineux. En tout cas, Apple y travaille. D’ailleurs, la firme de Cupertino a récemment annoncé que certaines fonctions de Siri vont disparaître avec iOS 15.

Source : The Verge