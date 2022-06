iOS 16 : certaines fonctionnalités seront réservées aux iPhone récents

iOS 16 © Apple

Comme nous vous l’avions dit précédemment, iOS 16 prendra en charge l’iPhone 8, l’iPhone X et les modèles plus récents. Malgré tout, certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles pour les iPhone les plus anciens. Même s’il ne s’agit pas des plus importantes, certaines d’entre elles nécessiteront un iPhone XR ou un iPhone XS au minimum. Voici les fonctionnalités concernées, avant la sortie définitive d’iOS 16 cet automne.

Les fonctionnalités d’iOS 16 exclusives à certains modèles d’iPhone

Dans un premier temps, l’iPhone 13 disposera de deux fonctionnalités exclusives avec iOS 16. La première sera l’ajustement manuel du flou de dans les portraits. Sur ces modèles, le mode Portrait vous permettra de flouter certains éléments d’une photo (même en premier plan) pour un effet de profondeur de champ plus réaliste. La deuxième concerne la qualité de l’enregistrement de vidéos en mode cinématique sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, qui disposeront d’un effet de profondeur de champ plus précis et de contours mieux définis.

Les sous-titres en direct, où les transcriptions seront générées automatiquement et en temps réel pour les utilisateurs sourds ou malentendants, nécessiteront un iPhone 11, un iPad avec puce A12 Bionic (ou un Mac avec une puce Apple). De la même manière, cette fonctionnalité ne sera disponible qu’en anglais, au Canada et aux États-Unis.

À lire : iPhone 14 : prix, fiche technique, nouveautés, à quoi faut-il s’attendre ?

Rassurez-vous, la plupart des fonctionnalités d’iOS 16 resteront accessibles aux autres modèles d’iPhone, à partir de l’iPhone 8. On retrouvera ainsi Live Text dans les vidéos (au sein de Photos, Quick Look, Safari et d’autres applications) ou encore, les actions rapides dans Live Text. Vous pourrez également insérer des émojis lors de l’envoi de messages avec Siri par exemple, ce qui n’était pas possible jusqu’ici.

Avec la deuxième bêta d’iOS 16, sachez qu’Apple a aussi mis à disposition le fond d’écran Astronomie, qui montre maintenant un petit point vert montrant votre géolocalisation, pour les utilisateurs d’iPhone XR et d’iPhone XS. Auparavant, cette fonctionnalité n’était réservée qu’aux appareils dotés de la puce A13.

Source : 9to5Mac