iOS 17.5 : voici pourquoi des photos supprimées ont pu réapparaître sur votre iPhone

Sur iPhone avec iOS 17.5, de nombreux utilisateurs ont rapporté la réapparition de photos supprimées de longue date sur leur appareil. Malgré le déploiement d’un correctif en urgence, Apple ne s’était pas expliqué quant aux raisons de ce bug : nous en savons maintenant plus.

La semaine dernière, iOS 17.5 faisait les gros titres de la presse tech avec un étrange bug. Chez certains utilisateurs de l’iPhone, des photos supprimées depuis de nombreuses années avaient refait surface dans leur bibliothèque. Ce sont aussi des messages vocaux disparus qui sont réapparus inopinément, suscitant chez certains des craintes quant à la sécurité de leurs données personnelles.

Depuis, Apple a corrigé le problème en déployant rapidement iOS 17.5.1. La mise à jour ne comportait ainsi que des correctifs de bugs non détaillés, dévoyée de toute fonctionnalité attrayante. Depuis l’arrivée de ce patch, nous savons maintenant un peu mieux pourquoi iOS a fait réapparaitre ces vieilles données.

Apple s’explique sur le bug des photos supprimées d’iOS 17.5

Au moment du déploiement du correctif, Apple est tout d’abord venu expliquer qu’il s’agissait d’un rare bug affectant la base de données des photos. La plupart ont ainsi pensé à un problème affectant le stockage en local d’iOS dans sa relation avec iCloud Photos, le service de sauvegarde en ligne d’Apple.

Dans des propos rapportés par 9to5Mac, la firme à la pomme dément. Selon Apple, ce bug se résume à une corruption de la base de données sur le système de fichiers de l’appareil : un problème purement en local, donc.

Les photos réapparues n’avaient pas été synchronisées avec iCloud Photos. Ces fichiers se trouvaient uniquement sur l’appareil lui-même. Toutefois, les photos ont pu être transférées d’un appareil à un autre lors d’une restauration à partir d’une sauvegarde, d’un transfert en Wi-Fi d’appareil à appareil, ou d’une restauration à partir d’une sauvegarde iCloud, avec iCloud Photos désactivé.

Pourtant, un utilisateur de Reddit affirmait la semaine dernière que ses photos étaient réapparues sur un iPad qu’il avait vendu à un ami, alors qu’il en avait effacé le contenu avant de le céder. Apple estime que cette personne n’a pas procédé à la réinitialisation de la tablette correctement. A priori, la fonction “Réinitialiser” supprime tout définitivement.

La publication de cette personne sur Reddit a depuis été supprimée : un aveu de son erreur ? Apple souligne que de toutes façons, le bug n’a affecté qu’un petit nombre d’utilisateurs. De plus, le problème étant purement local, l’entreprise n’a jamais eu accès aux données personnelles de ses clients. Pour ceux affectés, on comprendra que cela reste un bug inquiétant. Espérons qu’il ne réapparaîtra pas dans iOS 18 et ses performances prometteuses.