iOS 18.2 : plein de nouvelles fonctionnalités arrivent sur votre iPhone, et elles n’ont rien à voir avec l’IA

Actuellement en phase de test, de nombreuses fonctionnalités sans rapport avec Apple Intelligence et pourtant très pratiques arriveront bientôt sur votre iPhone.

Crédit : Unsplash

iOS 18.2, c’est la nouvelle mise à jour du système d’exploitation d’Apple pour les iPhone. La mise à jour précédente, la 18.1, déployée le 29 octobre dernier avait déjà fait parler d’elle. Elle apportait déjà son lot de nouveautés et notamment, le fameux Apple Intelligence, mais malheureusement, pas pour tout le monde.

En effet, en France et en Europe, Apple Intelligence est toujours absent des iPhone à cause du Digital Market Act mais si tout va bien, les smartphones devraient en être pourvus en avril 2025 selon les déclarations encourageantes d’Apple : “En avril, les fonctionnalités d’Apple Intelligence commenceront à être déployées pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad dans l’UE.”

En attendant Apple Intelligence, les utilisateurs pourront toutefois profiter d’un grand nombre de corrections de bugs et de nouveautés pour iOS 18.2, comme ce fut le cas pour la mise à jour précédente.

Quelles sont les nouveautés déployées avec la mise à jour d’iOS 18.2 pour les iPhone ?

Ces nouveautés concernent, en tout premier lieu, les commandes et les réglages de l’appareil photo. Les utilisateurs auront la possibilité d’ajuster la vitesse du double-clic, d’activer le verrouillage de l’exposition et de la mise au point automatique ou encore d’imposer que l’écran soit allumé pour lancer l’appareil photo.

En effet, sur toute la gamme iPhone 16, il est possible d’ouvrir la caméra de l’appareil avec le bouton sur le côté même si l’écran est éteint. Avec la mise à jour iOS 18.2, les utilisateurs pourront exiger que l’écran soit allumé, évitant ainsi de déclencher la caméra par inadvertance avec le bouton.

Parmi les autres nouveautés, il est important de citer le système de tri intelligent de Mail, déjà présent chez de nombreux clients de messagerie. Les emails seront désormais classés en quatre catégories : Principal, Transactions, Mises à jour et Promotions.

Des options de personnalisation sont également proposées au niveau de l’audio de votre iPhone. Vous pourrez notamment limiter le volume du haut-parleur intégré pour la lecture des médias et retrouver le curseur de volume en bas des commandes du lecteur multimédia sur l’écran de verrouillage. Cette option avait disparu lors de la mise à jour vers iOS 16, et certains utilisateurs s’en étaient plaints.

Enfin, vous pouvez partager l’emplacement d’un AirTag avec un autre utilisateur, via un lien sécurisé et temporaire, accessible depuis un navigateur web.

Une autre fonctionnalité discrète est en préparation, mais pas encore disponible dans la version Bêta : l’affichage du temps de charge restant avant que la batterie n’atteigne la pleine charge. Peut-être sera-t-elle finalisée pour le lancement d’iOS 18.2, sinon il faudra patienter jusqu’à la prochaine mise à jour.