iOS 17.5 : des photos supprimées refont surface sur l’iPhone, les utilisateurs médusés

Plusieurs utilisateurs d’iPhone ont été confrontés à un bug préoccupant. Après avoir installé iOS 17.5, des photos supprimées il y a des années ont refait surface sur leur smartphone. De quoi en décontenancer plus d’un.

© Envato

Lorsqu’on supprime une photo sur un smartphone, on ne s’attend pas à ce qu’elle ressurgisse un beau jour comme si de rien n’était. C’est pourtant la mésaventure subie par plusieurs utilisateurs qui venaient d’installer la mise à jour iOS 17.5 sur leur iPhone. Ils se sont empressés de s’en émouvoir sur les réseaux sociaux, précisant que les images en question apparaissaient dans l’application Photos comme s’il s’agissait des images les plus récentes.

Les témoignages pleuvent, notamment sur Reddit. Un utilisateur confie que son iPhone a fait réapparaître des photos osées datant de plusieurs années. Des clichés qu’il avait échangés avec son partenaire quand ils étaient séparés (notamment à cause du Covid). “Elles ont été définitivement supprimées il y a des années mais comme par magie c’est de retour ? J’ai vérifié mon iPad et il contient également des photos (d’œuvres d’art que j’ai réalisées il y a des années). Je me sens tellement mal à l’aise”.

iOS 17.5 : un épineux bug entraîne la restauration des photos supprimées

“Pareil ici. J’ai quatre photos de 2010 qui réapparaissent comme si elles étaient les dernières photos téléchargées sur iCloud. Je les ai supprimées à plusieurs reprises”, renchérit un autre utilisateur dans le fil de discussion Reddit. Certaines personnes voient des images supprimées il y a très longtemps. D’autres usagers retrouvent des clichés supprimés au début de l’année. Mais quel est donc ce maléfice ?

Apple n’a pas encore communiqué sur l’origine du bug. Mais ce dernier soulève d’innombrables inquiétudes quant à la confidentialité et la conservation des données des utilisateurs. “Si les fichiers supprimés ne sont pas vraiment supprimés après tant d’années, comment peut-on faire confiance à Apple ?” s’interroge un utilisateur. Dans l’attente d’explications officielles, les hypothèses vont bon train.

Selon un usager, Apple aurait pu tenter de résoudre un problème de corruption de la bibliothèque. La récupération de photos qui naviguaient dans les limbes serait alors un effet secondaire involontaire. “Il se peut également qu’un bug provoquant le maintien des éléments supprimés dans la bibliothèque dans un état masqué soit à l’origine de ce comportement”, avance-t-il.

