iOS 17 : attention, les alarmes ne se déclenchent plus sur certains iPhone

© Envato

De nombreux utilisateurs programment des alarmes sur leur téléphone pour se réveiller le matin. Depuis l’avènement des portables, les réveils traditionnels ont ainsi été délaissés. Mais certains finissent par y revenir, les smartphones étant loin d’être entièrement fiables. Il y a quelques semaines, iOS 17 provoquait le redémarrage de l’iPhone pendant la nuit, empêchant le réveil de sonner. Plus récemment, un fil Reddit abondamment commenté a documenté un bug de réveil qui survient chez de nombreux utilisateurs.

“Seule mon alarme de 6 h 45 a réellement sonné et je me suis réveillé pour constater que mes alarmes précédentes étaient toutes restées ‘réglées’ mais n’avaient pas retenti”, fustige un usager. Et ils sont nombreux à subir le même sort. “Il m’est arrivé la même chose, j’ai réglé l’alarme et puis rien ne s’est passé au moment où elle aurait dû sonner mais cela indiquait qu’elle était toujours active. Déroutant”, soupire un autre utilisateur.

A lire > Avec iOS 17, l’iPhone se transforme en réveil-connecté design et pratique

iPhone : pourquoi votre alarme ne se déclenche pas ?

Visiblement, le problème affecte les iPhone tournant sous iOS 17. Le système refuse de faire sonner une ou plusieurs alarmes. Dans certains cas de figure, le réveil se déclenche mais se coupe au bout de quelque secondes. Alternativement, l’écran de l’alarme s’affiche mais aucune sonnerie ne retentit. En réaction, certains utilisateurs ont configuré une myriade de réveils, espérant que l’un d’entre eux daigne fonctionner.

Alors qu’Apple vient de déployer iOS 17.2.1, l’origine du problème n’est malheureusement pas claire. Certains utilisateurs pointent du doigt les réglages d’attention et Face ID. “Le système pense que vous regardez le téléphone lorsque l’alarme se déclenche, il la coupe donc immédiatement”, explique une personne touchée par le problème. Vous pouvez empêcher l’iPhone de vérifier votre attention en suivant ces étapes :

Ouvrez les Réglages .

. Accédez à la section Face ID et code .

. Désactivez les options suivantes : Exiger l’attention pour Face ID / Fonctions fondées sur l’attention.

Si cela n’a aucun effet ou que vous craigniez que le problème surgisse sans crier gare, nous vous recommandons d’opter pour un réveil classique à l’ancienne ; lequel ne sera pas soumis aux aléas d’iOS. Il y a quelques jours, nous vous relations une autre mésaventure liée à cette fonctionnalité : depuis cinq ans, l’alarme d’une Britannique se lance à 9h25 chaque matin sans raison.

Source : Reddit