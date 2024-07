iOS 18.1 : la dernière bêta apporte enfin certaines fonctions d’Apple Intelligence, voici lesquelles

Apple Intelligence est là, enfin ! Depuis ce 30 juillet, les développeurs peuvent mettre la main sur les bêtas d’iOS 18.1, de MacOS Sequoia 15.1 et d’iPadOS 18.1, qui apportent une partie de la flopée de fonctionnalités promises lors de la WWDC 2024. Voici lesquelles.

Crédit : Envato

La sortie de la bêta d’iOS 18.1 cette semaine était pressentie : publiée hier, elle est accompagnée des versions préliminaires d’iPadOS 18.1 et de MacOS Sequoia 15.1. Les systèmes d’exploitation de l’iPhone, de l’iPad et du Mac sont désormais équipés d’un certain Apple Intelligence.

Annoncé par l’entreprise lors de la conférence WWDC 2024 en juin, Apple Intelligence désigne toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle déployés par Apple dans ses appareils. Mais on le sait, certaines ne seront pas immédiatement disponibles : la bêta d’iOS 18.1 n’apporte là que quelques-unes des nombreuses choses présentées lors de la WWDC 2024. Voici lesquelles.

Quelles sont les fonctionnalités d’Apple Intelligence dans iOS 18.1 ?

On voit tout d’abord l’arrivée d’outils d’aide à la rédaction. iOS 18 peut écrire un mail ou un message à votre place, reformuler des phrases pour obéir à un style précis (professionnel, amical), lui demander de résumer un texte. L’IA peut également vérifier la grammaire, l’orthographe et la syntaxe d’un texte.

L’assistant vocal Siri obtient plusieurs nouveautés, mais ce n’est que le début :

Un nouveau design de la lumière qui enveloppe le bord de l’écran lorsque Siri est actif.

La possibilité de passer du texte à la voix pour les interactions avec Siri.

Siri peut désormais fournir aux utilisateurs une assistance technique sur l’iPhone, l’iPad et le Mac.

L’assistant comprend l’utilisateur s’il bute sur des mots et garde le contexte d’une demande à l’autre.

Pour Mail :

Une nouvelle section en haut de la boîte de réception affiche les courriels les plus urgents, comme un billet d’avion.

La boîte de réception montre un résumé du message au lieu d’un prévisualisation des premières lignes.

Smart Reply identifie les questions dans un message et peut fournir une réponse adaptée pour y répondre.

Pour Photos :

Le langage naturel décrivant une scène peut être utilisé pour rechercher des photos.

La recherche dans les vidéos permet de retrouver un moment précis par une simple description.

Memories : en tapant une description, Apple Intelligence sélectionnera les meilleures photos et vidéos y répondant le mieux, élaborera un scénario avec des chapitres basés sur des thèmes identifiés à partir des photos et les organisera en un film avec un arc narratif.

Attention, la bêta d’iOS 18.1 est pour l’instant réservée aux développeurs. Pour mettre la main sur les fonctionnalités d’IA, il faut impérativement s’être inscrit au programme réservé à ceux qui voudraient publier une application sur l’App Store. On ne sait pas encore quand ces fonctions d’IA seront intégrées à la bêta publique d’iOS 18.