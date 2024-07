iOS 18 : la refonte de Siri n’arrivera qu’avec la version 18.4, il faudra patienter

Crédit : Envato

Qui dit iOS 18, dit intelligence artificielle (IA). C’était l’un des grands thèmes de la conférence d’ouverture de la WWDC 2024. Lors de cet évènement, Apple a détaillé toutes les fonctionnalités que les utilisateurs pourront employer dans le futur iPhone 16. Si certaines seront disponibles dès l’automne, d’autres se feront attendre, notamment la grande refonte de Siri à la sauce IA.

La refonte de Siri dans iOS 18 n’arrivera qu’au printemps

Selon Mark Gurman de Bloomberg, ce Siri remanié en chatbot ne sera déployé qu’avec la mise à jour 18.4 du système d’exploitation mobile, déjà en préparation. Dans sa newsletter Power On du dimanche, le journaliste écrit que ce nouveau Siri ne sera disponible en bêta qu’en janvier 2025. Les développeurs pourront alors s’essayer à ce nouvel assistant vocal.

Pour le grand public, il faudra être encore plus patient : la refonte de Siri ne sera disponible qu’au printemps 2025. Et ce sera dans une version tronquée : l’intégration de ChatGPT et éventuellement d’autres chatbots arrivera plus tard en 2025, de même que le nouveau design pour l’application de l’assistant.

Pour rappel, la refonte de Siri permettra à l’assistant de disposer d’un contrôle précis sur les actions effectuées dans les applications Apple. Par exemple, il sera possible de demander à Siri de retoucher une photo puis de l’envoyer à un ami. L’IA sera également capable de comprendre le contexte de ce qui est affiché à l’écran, permettant à Siri de mieux déterminer l’action souhaitée.

Apple s’est précipité dans la présentation de la refonte de Siri

La refonte de Siri devrait donc sortir en mars, avril ou mai. Apple a présenté cette fonctionnalité lors de la WWDC 2024, à quasiment un an de son déploiement effectif ! Mais pourquoi une telle précipitation ? Au moment où Nvidia dépassait la firme à la pomme à la bourse, cette dernière se devait de convaincre. Apple paraissait considérablement en retard dans la course à l’IA et la conférence de juin avait pour but de rassurer les actionnaires.

En France, il est toutfois possible que les fonctionnalités d’IA d’iOS 18 n’arrive jamais. À l’automne, Apple Intelligence restera absent des iPhone dans l’Union européenne. Apple affirme que la réglementation actuelle ne lui permet pas de déployer ces fonctionnalités dans la légalité.