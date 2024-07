iOS 18 : la bêta publique est disponible, voici les nouveautés et comment l’installer

Personnalisation poussée de l’écran d’accueil, messagerie RCS, application Photos repensée… Vous êtes impatients de découvrir les fonctionnalités d’iOS 18 ? N’attendez plus, puisqu’Apple a lancé la bêta publique, vous offrant un accès privilégié à ses nouveautés. Voici comment l’installer.

Comment installer la bêta publique d’iOS 18 © Tom’s Guide

Apple vient de lever le voile sur la première bêta publique de iOS 18, et c’est une véritable bouffée d’air frais pour ceux qui aiment explorer les nouveautés en avant-première. Après des semaines de tests intensifs avec les développeurs, l’entreprise a réussi à stabiliser suffisamment le système pour le rendre accessible à un public plus large.

Quelles sont les nouveautés d’iOS 18 ?

Alors, qu’est-ce qui rend cette version si spéciale ? iOS 18, c’est avant tout une invitation à personnaliser votre iPhone, avec un écran d’accueil que vous pouvez moduler à votre guise, avec des widgets redimensionnables et des options de personnalisation poussées. Même constant pour le Centre de contrôle qui devient plus intuitif.

En plus de l’arrivée des messages RCS sur iPhone, l’application Photos a, elle aussi, été complètement relookée. Et ce n’est pas tout : une nouvelle application dédiée aux mots de passe fait son apparition, promettant de simplifier la gestion de vos identifiants. Sans oublier la fonction de mirroring de l’iPhone vers macOS, une vraie révolution pour ceux qui travaillent en mobilité et veulent une continuité parfaite entre leurs appareils.

Comment participer à la bêta publique d’iOS 18 ?

Avant de commencer, effectuez une sauvegarde complète de votre iPhone pour éviter toute perte de données en cas de problème. Aussi, n’oubliez pas que les versions bêta peuvent contenir des bugs. Installez-la uniquement si vous êtes à l’aise avec les éventuels problèmes techniques. Allez, voici un guide simple pour installer la bêta publique sur votre iPhone :