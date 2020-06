iPhone 11 : Certains modèles affichent une teinte verte après le déverrouillage

Pour l’instant, nul ne sait ce qui cause cette teinte verdâtre sur l’écran. D’après les plaintes publiées sur les forums d’utilisateurs, les appareils les plus touchés par cet étrange phénomène sont le ‌iPhone 11‌, 11 Pro et 11 Pro Max. L’iPhone 11 est le successeur direct de l’iPhone XR. C’est le modèle le plus accessible de la douzième génération des portables d’Apple. Toutefois, certains utilisateurs d’iPhone X et XS semblent également rencontrer le problème.

Crédit : Capture d’écran Macrumors

Circonstances du bug

D’après de nombreux utilisateurs, la teinte verte n’apparaît que lorsqu’ils ont le mode sombre ainsi que le décalage nocturne activés, ou s’ils se trouvent dans une pièce sombre. Les utilisateurs concernés signalent également que le problème est apparu après la sortie d’iOS 13.4. Pourtant, certains n’ont remarqué ce problème qu’après la mise à niveau vers iOS 13.5. Alors que d’autres utilisateurs disent que la teinte verte disparait justement après l’installation d’iOS 13.5.5. L’iOS 13.5.5 est actuellement en version bêta, il est donc plus probable qu’il s’agisse d’un problème de logiciel.

Mise à jour du logiciel

Si le problème est dû à une défaillance au niveau du logiciel, le géant de la technologie est tenu de lancer une mise à jour qui le corrigera à l’avenir. Jusqu’à présent, aucune solution de contournement n’a fait ses preuves. Les utilisateurs concernés vont devoir s’armer de patience, en attendant que Apple corrige le bug.

Source : Engadget